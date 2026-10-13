Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Troisdorf. In der Nacht zu Dienstag (13. Oktober) hatten bislang unbekannte Täter gegen 0.33 Uhr mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus abgegeben.

Ein 48-jähriger Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern in dem Haus aufhielt, wurde durch die Schussgeräusche aufmerksam. Laut Polizei entdeckte der Mann kurz darauf Einschusslöcher im Erdgeschoss des Einfamilienhauses und verständigte die Einsatzkräfte. Die Familie blieb unverletzt.

Mordkommission in Bonn ermittelt

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. (red)