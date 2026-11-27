Verkehrsteilnehmende müssen sich in den kommenden Wochen auf mehrere Sperrungen in Troisdorf einstellen. Betroffen sind Straßen in Müllekoven, Sieglar und Spich. Grund sind unter anderem Arbeiten an Kanälen und Versorgungsleitungen. Die Stadt bittet darum, die örtliche Beschilderung und ausgeschilderte Umleitungen zu beachten.

Müllekoven: Krähenweg bleibt gesperrt

Die Vollsperrung des Krähenwegs im Bereich der Hausnummern 1 bis 11 wird bis einschließlich 11. Dezember 2026 verlängert. Dort laufen Arbeiten zur Regulierung von Schächten. Verkehrsteilnehmende sollen den Bereich umfahren.

Am Mühlentor: Stichwege länger dicht

Auch die Sperrung der Stichwege der Straße Am Mühlentor dauert länger als zunächst vorgesehen: Sie bleibt bis einschließlich 27. November 2026 bestehen. Dort werden Versorgungsleitungen erneuert und Kanalanschlüsse hergestellt. Die Stichwege sind vollständig gesperrt.

Grabenstraße: Trafostation wird per Kran eingehoben

In der Grabenstraße wird am 25. November 2026 der Bereich vor Hausnummer 14 von 01.15 bis 4.15 Uhr voll gesperrt. Ein Mobilkran hebt dort eine Trafostation ein. Der Fuß- und Radverkehr wird am Arbeitsbereich vorbeigeführt; für den übrigen Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet.

Grabenstraße 1 bis 11: Sanierung bis März 2027

Voraussichtlich in der Woche ab dem 30. November beginnen im Bereich Grabenstraße 1 bis 11 weitere Arbeiten. Hauptkanäle und schadhafte Anschlussleitungen werden saniert; außerdem werden neue Kabel für die Straßenbeleuchtung verlegt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im März 2027 abgeschlossen sein und erfolgen überwiegend unter Voll- oder Teilsperrung. Parkplätze und Grundstückszufahrten können zeitweise nicht genutzt werden. Zu Fuß bleiben die Grundstücke erreichbar. Ein weiterer Bauabschnitt an der Pastor-Böhm-Straße 55 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Schmelzer Weg und Alemannenstraße: Monatelange Bauarbeiten

Vom 30. November 2026 bis zum 31. Mai 2027 werden der Schmelzer Weg und die Alemannenstraße im Zuge der K29 abschnittsweise voll gesperrt. Dort werden Versorgungsleitungen erneuert sowie Kanalanschlüsse und ein Hauptkanal hergestellt. Die Bauabschnitte folgen nacheinander. Für den Verkehr werden Umleitungen ausgeschildert.

Spich: Sperrung an der Josef-Frank-Straße

In der Josef-Frank-Straße ist der Bereich der Hausnummern 10 bis 18 vom 19. November bis zum 9. Dezember 2026 voll gesperrt. Dort werden Versorgungsleitungen saniert. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Arbeitsbereich auf einer Seite passieren; die Zufahrt für Rettungskräfte bleibt gewährleistet. Busse werden möglicherweise über die Telegrafstraße umgeleitet.

Hinweise für Verkehrsteilnehmende

Wer in den betroffenen Bereichen unterwegs ist, sollte auf die Beschilderung achten. Die Zeiträume unterscheiden sich: Während die Sperrung an der Grabenstraße 14 in der Nacht zum 25. November gilt, sind die Arbeiten am Schmelzer Weg und an der Alemannenstraße über mehrere Monate geplant. An der Grabenstraße 1 bis 11 können sich die Einschränkungen während der Sanierung verändern: Vorgesehen sind sowohl Voll- als auch Teilsperrungen. Die Grundstücke bleiben dort zu Fuß erreichbar, auch wenn Zufahrten zeitweise nicht nutzbar sind.

Verkehrsteilnehmende sollten die jeweils ausgeschilderten Umleitungsstrecken nutzen. (jv)