Durch eine Routinekontrolle bei einem mutmaßlichen Drogendealer ist die Polizei auf einen umfangreichen Fall von bewaffnetem Drogenhandel gestoßen. Zivilfahnder seien in der Innenstadt von Troisdorf auf einen Mann aufmerksam geworden, der allem Anschein nach Drogen verkaufte. Als sie ihn am Freitag (2. Oktober) kontrollieren wollten, sei der Verdächtige zunächst weggerannt und habe auch danach noch massiven Widerstand gegen seine Festnahme geleistet, teilte die Polizei mit.

Zwei Polizisten und auch der 35-Jährige seien bei der Festnahme verletzt worden. Nachdem sie ihm Handschellen angelegt hatten, fanden die Beamten Kokain und zwei Messer bei dem Mann.

Ermittler entdecken großes Drogenlager

Die Ermittler fahndeten weiter und durchsuchten zwei Wohnungen in Troisdorf und in Feuchtwangen in Mittelfranken, die der 35-Jährige genutzt haben soll. Vor allem bei der Durchsuchung in Troisdorf habe es einen „erheblichen Fund“ gegeben. „In der Wohnung stießen die Ermittler auf ein umfangreiches Drogenlager“, teilte die Polizei mit.

„Sichergestellt wurden unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana und Haschisch, mehr als ein Kilogramm Kokain, mehr als ein Kilogramm Heroin, Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Kilogramm Amphetamin.“ Außerdem fanden die Einsatzkräfte mehrere Schusswaffen und passende Munition, darunter ein Sturmgewehr. Darüber hinaus sei eine fünfstellige Summe Bargeld sichergestellt worden.

Auch in der Wohnung in Feuchtwangen seien Amphetamin, Kokain, Ecstasy und Marihuana gefunden worden.

Haftbefehl im Krankenhaus verkündet

Im Zuge der Ermittlungen sei ein 65-jähriger Familienangehöriger des mutmaßlichen Drogendealers zeitweise festgenommen worden. Gegen ihn werde weiter ermittelt, weil er den 35-Jährigen beim Drogenhandel unterstützt haben soll.

Der 35-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, werde wegen seiner bei der Festnahme erlittenen Verletzungen aber weiter in einem Justizkrankenhaus behandelt. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Dafür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren vor. (dpa/red)