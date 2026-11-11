Der Rhein-Sieg-Kreis geht derzeit verstärkt gegen den illegalen Handel mit Salep-Produkten vor. Ziel ist es, den Handel mit geschützten Erdorchideen zu unterbinden. Wie der Kreis mitteilt, finden im November Kontrollen in arabischen und türkischen Supermärkten statt, bei denen Behörden entsprechende Waren beschlagnahmen und Händler über das geltende Verbot aufklären.

Was Salep ist und wofür es verwendet wird

Salep, auch unter den Bezeichnungen Sahlab oder Sahlap bekannt, ist ein Pulver aus getrockneten Wurzelknollen verschiedener Erdorchideen. Es wird vor allem im türkischen und arabischen Kulturkreis für ein gleichnamiges Heißgetränk verwendet, das durch bestimmte Zucker-Moleküle der Orchideen eine sämige, zähflüssige Konsistenz erhält. Darüber hinaus findet das Pulver als Zutat in türkischem Kaffee, Speiseeis und Puddingpulver Verwendung.

Erdorchideen unter Artenschutz

Der Grund für das Verbot liegt im internationalen Artenschutz: Erdorchideen stehen seit 1975 unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Die Einfuhr wilder Orchideenknollen sowie von Salep-Pulver in die Europäische Union ist seither untersagt. Auch das Anbieten und der Handel mit solchen Produkten in Deutschland sind damit verboten, laut Mitteilung des Kreises bereits das bloße Anbieten eingeschlossen.

Kontrollen im November: Beschlagnahme und mögliche Strafen

In Deutschland werden Salep-Produkte nach Angaben des Kreises hauptsächlich als Instant-Pulver für Getränke oder Pudding sowie als Kaffeezutat in arabischen Supermärkten gehandelt. Die Kontrollkampagne im November richtet sich gezielt an entsprechende Betriebe. Werden bei den Überprüfungen Produkte mit Salep-Inhalt festgestellt, werden diese beschlagnahmt. Zusätzlich kann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Verstöße können strafrechtliche Folgen haben.

Appell an den Handel

Der Kreis appelliert an Händlerinnen und Händler, ihre Sortimente eigenständig zu prüfen und verdächtige Produkte vorsorglich aus dem Verkauf zu nehmen, ohne eine behördliche Kontrolle abzuwarten. Neben speziellen Salep-Getränken können demnach auch bestimmte Pudding- und Eissorten sowie einige Sorten türkischen Kaffees das verbotene Pulver enthalten.

So erkennt man Salep

Hinweise auf Salep liefern die Produktnamen: Bezeichnungen wie „Sahlab“, „Salep Drink“ oder „Sahlap Pudding“ sind typisch. Wer die Inhaltsstoffliste prüft, sollte auf Begriffe wie „Salep“, „natürliches Sahlab“, „Orchid“ oder „Orchidee“ achten. Tauchen solche Angaben auf, ist laut Kreis davon auszugehen, dass wild gesammelte Orchideenknollen enthalten sind.

Kampagne richtet sich auch an Verbraucher

Neben dem Handel richtet sich die Kampagne auch an Verbraucherinnen und Verbraucher, die über den Schutzstatus der Erdorchideen und das Handelsverbot informiert werden sollen. Sie richtet sich damit an Handel und Verbraucher. Händlerinnen und Händler, die unsicher sind, ob ihre Produkte betroffen sind, können sich an die Untere Naturschutzbehörde im Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises wenden, erreichbar unter der Telefonnummer 02241 13-3018. Weitere Informationen unter

www.rhein-sieg-kreis.de/salep-pulver. (jv)