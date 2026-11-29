Mit deutlicher Mehrheit hat der Rat der Gemeinde beschlossen, das Projekt „Dorf der Generationen“ in Altwindeck fortzuführen.

Das Vorhaben ist Bestandteil des Regionale-Leitprojekts „Erlebnisareal Burg- und Museumspark Windeck“ und steht in engem Bezug zur benachbarten Burgruine. Der Lenkungsausschuss der Regionale hatte ihm im Juni den A-Status für ein umsetzungsreifes Projekt verliehen.

Kampfabstimmung im Rat: 22 gegen acht Stimmen

Die Entscheidung für das zehn Millionen Euro-Projekt fiel jetzt im Rat allerdings in einer Kampfabstimmung mit 22 gegen acht Stimmen. Dafür votierten CDU/FDP, die Fraktion SozialPlus (Bündnisgrüne und Linke) sowie die AFD, dagegen waren SPD und Piratenpartei. Zwar sehe auch die SPD die große Bereicherung durch ein solches Projekt, betonte deren Fraktionsvorsitzender Daniel Stenger. Die Sozialdemokraten sehen aber auch die große Belastung, die dadurch auf den äußerst angespannten Haushalt der Gemeinde zukommt.

SPD kritisiert Eigenanteil und fehlendes Betreiberkonzept

Stenger: „Es verbleibt ein Eigenanteil von mindestens zwei Millionen Euro. Außerdem fehlten ein belastbares Betreiberkonzept und eine verlässliche Einschätzung der langfristigen Folgekosten.“ Dazu gehe der Doppelhaushalt 25/26 in wenigen Wochen zu Ende.

Vorläufige Haushaltsführung ab dem 1. Januar

Kämmerin Petra Sonntag bestätigte auf Nachfrage Stengers, dass noch zahlreiche Hürden überwunden werden müssten, um einen genehmigungsfähigen Doppeletat für 27/28 vorlegen zu können. Windeck befinde sich deshalb ab 1. Januar in einer vorläufigen Haushaltsführung (bis zu einem wirksamen Etat ist dadurch die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sichergestellt, aber keine neuen finanziellen Festlegungen sind mehr möglich, sondern nur noch Zahlungen für rechtliche Verpflichtungen, unaufschiebbare Aufgaben sowie die Fortsetzung laufender Vorhaben. Anmerkung der Redaktion).

Begegnungsort aller Generationen Copyright: Röhrig

Opposition warnt vor Belastungen für die Bürger

„Als Opposition ärgert es uns besonders, dass vor dem Hintergrund einer solch ungeklärten Haushaltssituation ein finanzieller Kraftakt dieser Größenordnung einfach durchgewunken wird,“ betonte Stenger. „Wir halten dies für unverantwortlich!“ Bei den anstehenden Haushaltsberatungen könnten dann nämlich zusätzliche Belastungen wie die Erhöhung der Grundsteuer B auf die Bürger zukommen, und andere notwendige Investitionen könnten dadurch auf der Strecke bleiben. Dagegen betonte Bürgermeisterin Alexandra Gauß (Bündnisgrüne), sie freue sich, dass der Rat den Mut habe, in die Zukunft zu investieren.

Begegnungsort für alle Generationen

Das „Dorf der Generationen“ soll als zentraler Begegnungsort für alle Generationen entstehen, der historische Identität, kulturelles Erbe und bürgerschaftliches Engagement in einem innovativen Nutzungskonzept vereint. Dabei sollen Geschichte und Handwerk vermittelt werden.

Museum, Spielplatz und Räume für Veranstaltungen

Das Heimatmuseum mit seinen Exponaten aus der Sammlung des Fördervereins wird neu geordnet und atmosphärisch als „Wundertüte“ inszeniert. Zum Museum kommen Spielplatz, Außengastronomie und Veranstaltungsangebote. Die Räume im Neubau des bisherigen Dorfgemeinschaftshaus, das abgerissen werden muss, im alten Schulgebäude und auf dem zentralen Platz sind dann nutzbar für Workshops, Märkte, Vorträge, Ausstellungen, private Feiern oder Vereinsaktivitäten.

Gemeinnütziger Dachverein als Betreiber angedacht

Als Betriebsstruktur ist ein gemeinnütziger Dachverein („KULTourWindeck – Gemeinschaft erleben e.V.“) angedacht, dem Akteure des kulturellen und bürgerschaftlichen Lebens angehören sollen wie die Gemeinde Windeck und ihre Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft, die kabelmetal GmbH, die Kulturinitiative Windeck, die Bürger- und Kulturstiftung, der Tourismusverein Windecker Ländchen sowie der Förderverein des Emil-Hundhausen-Heimatmuseums.