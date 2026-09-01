Ein Mann soll in Mönchengladbach seine 44 Jahre alte Schwägerin getötet und seine 39 Jahre alte Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben. Der 51-Jährige wurde kurz nach dem tödlichen Streit neben einem brennenden Auto sitzend von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei war demnach am Montagabend über „Streitigkeiten im familiären Umfeld“ im Stadtteil Waldhausen informiert worden. Eine Mordkommission ermittle nun zu den Hintergründen sowie zum genauen Tatablauf. Zeugen des Vorfalls würden von Notfallseelsorgern betreut.

Zu einer möglichen Tatwaffe äußerte sich die Polizei bislang nicht. Die lebensgefährlich verletzte Ehefrau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/red)