Nach der „Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Sendung hat sich die ZDF-Redaktion mit einem wichtigen Hinweis an die Öffentlichkeit gewandt. In der Sendung vom Mittwoch (9. September) wurde der Fall eines sexuellen Missbrauchs an einem siebenjährigen Mädchen bei einer Geburtstagsfeier auf einem Sportplatz in Oberdürenbach im Landkreis Ahrweiler behandelt. Dutzende Anruferinnen und Anrufer haben sich demnach gemeldet – im Kontext der Personenbeschreibung des gesuchten Zeugen sei es jedoch zu einem Missverständnis gekommen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte das Mädchen am 21. Juni 2025 für kurze Zeit den Sportplatz verlassen, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann näherte und sie aufforderte, ihr zu einem nahegelegenen Unterstand für Pferde zu folgen. „Dort zwang er das Kind, sexuelle Handlungen zu dulden, und bedrohte es, um seine Forderungen durchzusetzen“, heißt es in dem Fahndungsaufruf der Polizei.

Siebenjährige an Sportplatz missbraucht – zwei Personen im Fokus der Ermittlungen

Ins Visier der Polizei gerieten zwei Personen: Bei der einen handelt es sich um den mutmaßlichen Täter, bei der anderen um einen Zeugen. Wie sich herausstellte, hatten viele Anruferinnen und Anrufer nach der „Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Sendung wiederholt Fragen und Anmerkungen zu diesen beiden Personenbeschreibung.

Im Genauen war den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung die Ähnlichkeit des Zeugen und des mutmaßlichen Täters aufgefallen. „Beide Personen hatten sehr viele Übereinstimmungen“, bestätigt Fabian Puchelt vom LKA Bayern. Das Ermittler-Team betont, dass es sich aber um zwei unterschiedliche Personen handelt.

Der Jogger habe zwar ebenfalls wie der mutmaßliche Täter einen Schnauzbart, so Puchelt. Die beiden seien aber trotzdem gut voneinander zu unterscheiden. „Der Jogger hat aber zusätzlich, und das beschreiben gleich mehrere Zeugen, einen Dreitagebart.“

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“-Sendung sorgt für Verwirrung

Der Unterschied zwischen den beiden Männern sei in der XY-Sendung vom 9. September offenbar nicht richtig zum Ausdruck gekommen. Deshalb bitten die Beamten erneut um Hinweise zum Jogger, der aktuell von der Kripo noch als Zeuge gesucht wird. „Jeder Hinweis ist für uns von größter Bedeutung“, so Puchelt.

Zeugen haben den Polizeiangaben folgende Beschreibung des Joggers gemacht, der als Zeuge gesucht wird: Hochdeutsch sprechend, gepflegtes Erscheinungsbild, sehr athletische Figur, ein eng anliegendes Sportshirt mit weißem Nike-Symbol, eine Base-Cap (verkehrt herum getragen), einen Trinkrucksack mit zwei Trinkschläuchen, die über die Schulter hingen, sowie eine dunkle Bauchtasche.

Der gesuchte Zeuge soll demnach aus dem Großraum Köln und Frechen kommen. Das habe der Mann gegenüber anderen Zeugen angegeben. Zudem habe er gesagt, dass er gelernter Kfz‑Mechatroniker sei und sich für den Motorsport interessiere – womöglich kein Zufall, denn zeitgleich habe das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring stattgefunden.