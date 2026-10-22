Der Wagen eines 36-Jährigen ist am frühen Morgen in Solingen in Brand geraten, als der Mann darin schlief. Er habe eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich retten können, sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen stand auf einem Parkplatz, als der Mann von den Flammen überrascht wurde. Der 36-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte löschten das Feuer, der Wagen brannte vollständig aus. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Brand im Solinger Süden. Kurze Zeit später brannte demnach ein Spielhäuschen auf einem Kinderspielplatz. Die Einsatzorte liegen nur rund zwei Kilometer voneinander entfernt. Zur Ursache beider Brände gibt es bisher noch keine konkreten Hinweise. (dpa/red)