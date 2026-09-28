Bei einem Brand eines Wohnhauses in Wuppertal hat die Feuerwehr einen toten Bewohner geborgen. Anwohner hatten am späten Abend die Feuerwehr wegen eines piependen Rauchmelders alarmiert, wie diese mitteilte.

Der Mann wurde den Angaben nach zügig aus dem verrauchten Gebäude im Stadtteil Barmen herausgebracht. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen, wie es hieß. Der Brand wurde gelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie der Todesursache eingeleitet. (dpa/red)