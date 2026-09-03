Bei einem schweren Verkehrsunfall in Roetgen in der Städteregion Aachen ist am Mittwochnachmittag (2. September) ein siebenjähriger Junge von einem Transporter erfasst worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei Aachen befindet es sich inzwischen vorerst außer Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich am 2. September gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Aachen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 28-jährige Frau aus Aachen mit einem Kastenwagen unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle „Roetgen Post“ trat der Junge aus Roetgen plötzlich vor einem wartenden Linienbus auf die Fahrbahn.

Ersthelfer kümmern sich um lebensgefährlich verletzten Jungen

Dabei soll er die Straße überquert haben, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, hieß es von der Polizei. Die Fahrerin leitete den weiteren Angaben zufolge umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Einen Zusammenstoß mit dem Kind konnte sie jedoch nicht mehr verhindern.

Ersthelferinnen und Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Jungen bis zum Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Siebenjährigen in eine Klinik. Später sei bekannt geworden, dass sich der Junge vorerst außer Lebensgefahr befinde.

Die Polizei Aachen lobte das entschlossene und vorbildliche Handeln der Menschen vor Ort. In solchen Situationen sei es wichtig, nicht wegzuschauen, sondern Hilfe zu leisten.

Zur Spurensicherung setzte die Polizei ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW ein. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (jv)