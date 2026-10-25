Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, hat Martin Stiller die Backyard-Ultra-Team-Weltmeisterschaft in Lammersdorf bei Simmerath als deutscher Einzelsieger beendet. Der 30-Jährige absolvierte 69 Runden und legte dabei 462,7 Kilometer zurück. Nach 69 Stunden endete sein Lauf am Dienstag kurz vor 11 Uhr. Mit dem Sieg qualifizierte er sich für die Weltmeisterschaft 2027 im US-Bundesstaat Tennessee.

69 Runden ohne nennenswerte Verletzungen

Stiller, der aus Schwaben stammt und im Saarland lebt, war seit Samstagmittag unterwegs. Pro Runde benötigte er durchschnittlich 48 Minuten und 51 Sekunden. Nach dem Zieleinlauf zeigte er sich zufrieden: „Ich fühle mich gut. Ich hätte noch weiterlaufen können“, sagte der Sieger laut der „Aachener Zeitung“. Er habe keine schlimmen Blessuren davongetragen.

Die Bedingungen machten den Extremläufern allerdings zu schaffen. Bei nasskaltem Wetter und zeitweise dichtem Nebel mussten sie die jeweils 6,706 Kilometer lange Strecke bewältigen. Jede Runde musste innerhalb einer Stunde beendet werden, andernfalls schied der Teilnehmer aus. Zu jeder vollen Stunde starteten die Läufer erneut.

„Das war schon ein großes Thema“, sagte Stiller laut „Aachener Zeitung“ über das Wetter. Besonders die zweite Nacht sei schwierig gewesen. „Es gab bei mir definitiv einige Tiefpunkte, als ich in der zweiten Nacht 15 Stunden fast ohne Sicht gegen den Nebel gelaufen bin, aber ich konnte mich immer auf meine Crew verlassen.“

Deutschland erreicht Platz 15 bei der Team-WM

In Runde 68 beendete Niko Langner das Rennen. Damit war Stiller der letzte verbliebene deutsche Läufer und sicherte sich den Einzelsieg. Weltweit waren zu diesem Zeitpunkt noch 75 Teilnehmer im Rennen.

Bei der Teamwertung werden die gelaufenen Runden aller Mitglieder einer Nation addiert. Deutschland kam auf insgesamt 620 Runden und belegte unter den 67 teilnehmenden Nationen den 15. Platz. Damit verbesserte sich das Team gegenüber dem Vorjahr um einen Rang. Australien lag mit mehr als 1000 Runden uneinholbar vorn.

Die Weltmeisterschaft fand zeitgleich in 67 Ländern statt. Insgesamt waren weltweit mehr als 1000 Läufer am Start. (jag)