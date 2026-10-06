Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Aachen ist ein Fahrer mit seinem Kleinwagen ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren und ums Leben gekommen.

Sein Auto geriet danach ins Schleudern und stieß auf der Überholspur mit einem anderen Wagen zusammen, in dem der 78 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin (65) leicht verletzt wurden, wie die Polizei in Köln mitteilte. Auch der Lkw-Fahrer (42) erlitt leicht Verletzungen.

Der tödliche verletzte Fahrer sei noch nicht identifiziert, hieß es wenige Stunden nach dem Unfall. In Richtung Lüttich musste der Abschnitt ab der Anschlussstelle Aachen-Brand vorübergehend gesperrt werden. (dpa/red)