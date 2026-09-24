Ein Kran ist in Jülich umgekippt und auf ein Wohnhaus gestürzt. Zwei Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Der Kran sollte am Mittwoch auf einer Baustelle ein großes Gerät auf einen Lastwagen hieven, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim Absetzen kippte der Kran auf das gegenüberstehende Mehrfamilienhaus.

Zwei Personen wurden leicht verletzt. Copyright: Feuerwehr Jülich/dpa

Die Spitze des Auslegers landete zunächst auf dem Dach und schlug dann in das Fenster einer Seniorenwohnung ein, in der sich zwei Personen befanden.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde hinzugezogen, um die Statik des Hauses zu prüfen. Der Kran sollte durch eine Fachfirma abgebaut werden. (dpa/red)