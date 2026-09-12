„Im Zirkus auftreten“Kurioser Unfall in NRW – Einsatzkräfte finden Transporter im Kopfstand

„Glück im Unglück: Das hatte der Fahrer dieses Transporters“, erklärt die Polizei Borken in ihrem Beitrag in den sozialen Netzwerken zu einem Unfall in Borken im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie an der Unfallstelle ankamen. So etwas hatten wohl auch sie noch nicht gesehen. Das Fahrzeug war nach einem Überschlag quasi im Kopfstand im Graben zum Stehen gekommen.

Der 38-jährige Fahrer des weißen Transporters war am Dienstagnachmittag (8. September) auf der Weseler Straße in Borken in Richtung Wesel unterwegs, berichtet die Polizei weiter. „Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb spektakulär im Straßengraben stecken“, so ein Pressesprecher. Der Mann sei zum Glück unverletzt geblieben.

Spektakuläres Foto von Unfall in Borken: „Echt ... oder KI?“

Ein Foto vom Transporter im Kopfstand postete die Polizei Borken auch auf Facebook. Unter dem Beitrag kommt unter anderem die Frage auf, ob das Bild echt ist oder KI‑generiert. Die Antwort der Polizei darauf lautet: Es ist definitiv echt.

Userinnen und User zeigen sich erstaunt von der spektakulären Aufnahme. „Sauberer Stunt. Damit kannst du im Zirkus auftreten“, kommentiert ein Nutzer. Auch eine andere Userin nimmt es mit Ironie und schreibt: „Sportlicher Abgang“.

Wieder andere fragen sich, wie es überhaupt sein kann, dass ein Transporter so auf der Nase stehenbleibt. Eine Frage, die bei einem User offenbar Erinnerungen an die Hochschulausbildung wecken: „Da kommt die technische Mechanik aus dem Studium wieder hoch. Schönes Beispiel für Schwerpunkt und Drehmoment.“

Bei einer Sache scheinen sich alle Userinnen und User aber einig zu sein: Hauptsache, der Fahrer ist unverletzt geblieben! Die Polizei stellt weitere Ermittlungen zur Unfallursache an. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete, ist noch unklar.