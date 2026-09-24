Die Polizei fahndet nach einem 21-Jährigen, der in Duisburg mit einer Schreckschusswaffe auf einen Jugendlichen geschossen und ihn schwer am Auge verletzt haben soll. Auf dem Gelände eines Supermarktes im Stadtteil Obermarxloh soll er dem 16-jährigen am Samstagabend unvermittelt ins Gesicht geschossen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zeugen riefen demnach die Polizei, der Jugendliche kam in eine Spezialklinik. Es sei zu befürchten, dass er die Sehkraft auf dem getroffenen rechten Auge verliere.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Die Wohnung des Verdächtigen sei durchsucht worden, ein Richter habe Haftbefehl erlassen. Da der 21-Jährige weiter auf der Flucht sei, werde auch mit einem Foto nach ihm gefahndet. Wer den Mann sehe, solle ihn nicht ansprechen, sondern den Notruf wählen. Die mutmaßliche Tatwaffe sei bisher nicht gefunden worden.

Weitere Angaben zu den Hintergründen machten die Behörden zunächst nicht. (dpa/red)