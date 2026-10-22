Im Düsseldorfer Stadtteil Mörsenbroich ist am Nachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die etwa 2.700 betroffenen Anwohner könnten in ihre Wohnungen zurück, teilte die Stadt mit. Um den Fundort der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe war ein Sperrkreis von rund 300 Metern festgelegt worden.

Auch eine Kita und eine Buslinie waren nach Angaben der Stadt betroffen. Für Anwohnerinnen und Anwohner war eine Betreuungsstelle im Friedrich-Rückert-Gymnasium eingerichtet worden. Sie wurde zeitweise von etwa 180 Menschen genutzt. (dpa)