Zum Wochenstart dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf einen Mix aus Wolken und Sonnenschein einstellen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lässt sich die Sonne in den kommenden Tagen jedoch erst einmal nicht blicken.

Der Dienstag beginnt stärker bewölkt. Im Laufe des Tages soll es auflockern, und zeitweise zeigt sich auch die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolken auf, am Abend ist zudem etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen zehn und 15 Grad.

Nach Wolken-Sonne-Mix: Wolken und Regen in Nordrhein-Westfalen

Am Mittwoch bleibt es meist stark bewölkt, zeitweise kann es regnen. Der DWD rechnet mit schwachem bis mäßigem Wind, der phasenweise auch stark böig auffrischen kann. Dabei steigen die Temperaturen nicht über 14 Grad.

Für den Donnerstag prognostiziert der DWD starke Bewölkung und Regen. Besonders im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich, die im Tagesverlauf nachlassen. Die Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 14 Grad. (dpa/red)