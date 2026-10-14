Nach einem zunächst grauen Start in den Tag setzt sich die Sonne im Tagesverlauf in Nordrhein-Westfalen vereinzelt doch noch durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 16 bis 19 Grad. In höheren Lagen werden um 15 Grad erwartet. Es bleibt trocken.

Die Wolken ziehen in der Nacht ab. Bei Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad kann gebietsweise Nebel die Sicht erschweren. In höheren Lagen werden Werte bis 4 Grad erwartet. Wenn sich die Nebelschwaden aufgelöst haben, zeigt sich dem DWD zufolge am Donnerstag zunächst verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen vermehrt Wolken auf, die aber keinen Regen bringen sollen. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 21 Grad, in höheren Lagen um 15 Grad.

Zum Wochenende dichte Wolkenfelder

In der Nacht zu Freitag zeigt sich der Himmel der Vorhersage nach gering bewölkt bis klar. Im südlichen Bergland kann es erneut neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad, in höhergelegenen Tälern auf bis zu 6 Grad. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten her dichte Wolken auf. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad bleibt es weiter trocken. Im Hochsauerland werden um 17 Grad erwartet. (dpa/red)