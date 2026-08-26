„Können es kaum fassen“Zwei Wegekreuze im Waldbrandgebiet in der Eifel von Flammen verschont

Das Inferno stoppte wenige Zentimeter vor Jesus Christus: Der größte Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens im Hürtgenwald bei Aachen hat zwei Wegekreuze verschont. „Eins ist das markante Geyer Kreuz“, sagte Anwohnerin Birgit Kaminski aus der nahen Ortschaft Gey dem Kölner Onlineportal domradio.de. „Es hat bis wenige Zentimeter davor gebrannt.“

Ein anderes Kreuz mit einer Bank werde von vielen Waldbesuchern als Ruhestätte genutzt, um Rast zu machen, so die Anwohnerin. Es hänge in einem Holzkästchen an einem Baum.

Feuerwehrleute können es kaum glauben – „drumherum ist alles weg“

Die Feuerwehr sagte: „Wir sind jetzt hier vor Ort, Brandnester löschen, und wir können es kaum fassen: Der Baum, wo dieses Kreuz dranhängt, ist der einzige Baum, der nicht gebrannt hat. Und die Bank davor steht und die Stelle, wo man Picknick macht, ist die einzige Stelle, die nicht gebrannt hat. Und drumherum ist alles weg“, zitiert Kaminski. Das seien Momente, die einen sprachlos machten. Die Menschen vor Ort seien alle sehr dankbar.

Kaminski ist kirchlich engagiert und mit der Geschichte der Kreuze gut vertraut. „Wir sind hier Naherholungsgebiet, aber auch Pilgerweg. Es gibt sehr viele Kreuze in unserem Wald, und es gibt auch sehr viele Gedenkstätten, weil wir im Zweiten Weltkrieg hart umkämpft waren.“

Von Oktober 1944 bis Februar 1945 hatte die US-Armee im Kampf mit der Wehrmacht in dieser Region eine der längsten und blutigsten Schlachten ihrer Geschichte erlebt. „In jedem Geschichtsbuch gibt es unseren Hürtgenwald in den USA“, so Kaminski. - Zuletzt hatten im Hürtgenwald rund 300 Hektar gebrannt; eine Fläche größer als der Berliner Wannsee. (KNA)