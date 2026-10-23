In Neuss sind nahe der Autobahn 57 zwei Weltkriegsbomben entschärft worden. Die A57 wurde deshalb am Nachmittag rund zwei Stunden lang zwischen dem Kreuz Neuss-West und Neuss-Reuschenberg gesperrt. Um 15.45 Uhr teilte die Stadt mit, dass die Sperrungen aufgehoben werden.

Da sich rund um den Fundort der beiden 500-Kilogramm-Blindgänger überwiegend Gewerbebetriebe befanden, waren nach Angaben der Stadt nur etwa 20 direkte Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Die Entschärfung hatte aber Folgen für den Regionalverkehr, der Streckenabschnitt zwischen Neuss und Neuss-Holzheim wurde zeitweise gesperrt. (dpa)