In Neuss sind nahe der Autobahn 57 zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Die beiden 500-Kilogramm-Blindgänger sollen am Nachmittag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Die A57 müsse deshalb ab 13.45 Uhr zwischen dem Kreuz Neuss-West und Neuss-Reuschenberg gesperrt werden.

Da sich im Umkreis des Fundortes überwiegend Gewerbebetriebe befinden, sind nach Angaben der Stadt nur etwa 20 direkte Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. Die Entschärfung hat aber Folgen für den Regionalverkehr, denn auch die Bahnstrecke zwischen Neuss und Grevenbroich muss dazu gesperrt werden. (dpa/red)