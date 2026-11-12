Zu Beginn habe es einige „Geburtswehen“ gegeben, verbunden mit der Frage: „Darf es dieses Kind überhaupt geben? Versöhnung nach der Vertreibung – ist das möglich?“ Für Rheinbachs Altbürgermeister Stefan Raetz gibt es keine Zweifel: „Aber ja. Der eiserne Vorhang war gefallen. Endlich gab es Freiheit für alle.“

Raetz war nicht nur Bürgermeister der Glasstadt, als sich am 24. Oktober 2001 der „Verein der Freunde und Partner von Kamenický Šenov / Steinschönau und Umgebung“ gründete. Er war auch Gründungsmitglied und leitete die erste Vereinsversammlung.

25 Jahre ist der Verein in diesem Jahr alt geworden. Bei einer Feierstunde im Ratssaal des Glasmuseums mit rund 80 Mitgliedern hielt Raetz die Festansprache.

„Er war ein Visionär“

Beide Städte verbindet das Glashandwerk und die Glaskunst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden deutsche Glasfachleute aus Steinschönau vertrieben. Viele fanden in Rheinbach eine neue Heimat und waren 1948 maßgeblich an der Gründung der staatlich anerkannten Glasfachschule beteiligt.

Dieser Hintergrund und das unermüdliche Bemühen Helfried Glössners, Sohn eines vertriebenen Glasfachschullehrers, die Beziehungen zur alten Heimat wiederherzustellen, mündeten in die Gründung des Partnerschaftsvereins.

1991 reiste Glössner erstmals nach Steinschönau. „Wer hätte damals gedacht, dass nicht nur Franzosen, Briten oder Belgier zu Freunden in Europa werden, sondern auch Tschechen?“, betonte Raetz. „Einer hat es gewusst: Helfried Glössner. Er war ein Visionär und der Motor der Freundschaft.“ Aus einem zarten Pflänzchen sei ein „stattlicher Baum der Freundschaft“ geworden. Am 28. Juni 2002 wurde die Städtepartnerschaft in Kamenický Šenov besiegelt.

„Damals wusste Helfried noch nicht, ob es eine Kurzstrecke oder ein Langstreckenrennen wird. Heute wissen wir, dass sein Ziel erreicht worden ist“, so Raetz. Glössner, der 2020 verstarb, war vor 20 Jahren zum Ehrenbürger von Steinschönau ernannt worden.

Vom Verein „SONOW“ war Radim Vácha nach Rheinbach gekommen. Copyright: Engel-Strebel

Restaurierung des Alten Friedhofs von Steinschönau

Walter Erlenbach, seit 2018 Vereinsvorsitzender, begrüßte Radim Vácha, Vorsitzender des Bürgervereins „SONOW“. Dieser kümmert sich um die aufwendige Restaurierung des historischen Alten Friedhofs von Steinschönau. Seit 2015 unterstützt auch der Rheinbacher Verein das Projekt durch Spenden. Fördermittel kamen unter anderem aus dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, die tschechische Regierung zeichnete die Arbeiten mit einem Denkmalschutzpreis aus.

Der Friedhof wurde Ende des 19. Jahrhunderts geschlossen, die Gräber 1910 abgeräumt. Kunstvolle Statuen renommierter böhmischer Bildhauer zeugen noch heute von der gemeinsamen Glasgeschichte. Der Verein „SONOW“ begann 2005, 51 der historischen Grabmale zu retten.

Brücken gebaut

Vácha brachte als Gastgeschenk ein Bild mit, auf dem sich die böhmische Linde symbolisch mit der deutschen Eiche verbindet. Für Rheinbach sprach Vize-Bürgermeister Markus Pütz: „Glas verbindet handwerkliches Können, Tradition und Kunst. Glas lässt aber auch den Blick auf die andere Seite werfen, um über den Tellerrand hinauszublicken.“ Eine solche Partnerschaft gelinge nur durch Menschen, die Kontakte knüpfen und Gäste beherbergen. „Sie haben Brücken zwischen Menschen und zwei europäischen Ländern gebaut.“

Einladung zum Lusterfest im kommenden Sommer

2027 jährt sich der Beginn der Städtepartnerschaft zum 25. Mal. Eine Delegation aus Rheinbach ist zum traditionellen Lusterfest im kommenden Sommer bereits fest eingeplant. Bürgermeister Martin Bártl hatte die Einladung im August ausgesprochen: „Wir würden uns freuen, Sie im kommenden Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.“

Für den musikalischen Rahmen sorgten Claus Kratzenberg, ehemaliger Leiter der Musikschule Voreifel, sowie die jungen Musiker Lena Blum, David Blum und Radomir Jovasovic.