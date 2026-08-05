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Der Airfryer steht da, glänzend und vielversprechend – und trotzdem fällt das Auspacken schwer. Ein weiteres Küchengerät? Im bereits vollgestellten Küchenregal? Das war lange Zeit die häufigste Reaktion vieler Haushalte auf den neuesten Küchentrend. Doch wer ihn nutzt, wird zum Fan – schnell, überraschend und meist für immer.

Was die anfängliche Überwindung auslöst

Der Platzfaktor ist oft das erste Hindernis. Wer seine Küche bewusst gestaltet hat und jeden Zentimeter nutzt, wird ein weiteres Gerät nicht ohne Vorbehalte willkommen heißen. Hinzu kommt: Ist der Airfryer wirklich notwendig? Schließlich gibt es doch Backöfen und klassische Pfannen. Die Investition in ein neues Gerät wirkt für viele zunächst wie ein Luxus, den man sich vielleicht nicht leistet – oder bei dem man unsicher ist, ob man ihn wirklich regelmäßig nutzen wird.

Diese Skepsis ist verständlich. Eine neue Anschaffung erfordert nicht nur finanzielle Überlegung, sondern auch mentale Überwindung. Muss ich mich da erst einarbeiten? Wird es wirklich Sinn machen in meinem Alltag? Wird das Essen anders schmecken? Solche Fragen bewegen potenzielle Käufer durchaus.

Und dann: Der Wendepunkt

Doch genau dieser Punkt ist entscheidend. Denn sobald Menschen ihre erste Charge knuspriger Pommes aus dem Airfryer entnehmen, oder nach wenigen Minuten ein perfekt gegrilltes Hähnchenbrust aus dem Gerät kommt, passiert etwas: Die anfänglichen Vorbehalte lösen sich auf. Andere Nutzer berichten, dass ihre Kinder plötzlich mehr Gemüse essen – weil es aus dem Airfryer einfach anders schmeckt als aus dem klassischen Backofen. Oder dass das Frühstück deutlich praktischer wird, weil Bacon und Toast gleichzeitig und deutlich schneller bereit sind.

Die anfängliche Überwindung wird zur beliebtesten Routine in der Küche.

5 Gründe, warum der Airfryer Ihr Leben verändern wird

1. Deutlich schneller und energieeffizienter

Während der Backofen erst aufgeheizt werden muss, arbeitet der Airfryer fast sofort. Pommes sind in fünf Minuten knusprig, Hähnchenbrust in zehn bis zwölf Minuten durchgegart. Das spart nicht nur Zeit – die energieeffizientere Bauweise verbraucht insgesamt weniger Strom als ein großer Backofen. Wer regelmäßig kocht, wird diesen Unterschied sowohl bei der Rechnung als auch beim täglichen Rhythmus merken.

2. Weniger oder gar kein Öl nötig

Das Versprechen des Airfryers ist konkret erfüllbar: Speisen werden knusprig, ohne dass sie in Öl schwimmen. Oft genügen einige Spritzer oder gar kein zusätzliches Öl. Das kommt nicht nur der Figur zugute, sondern auch dem Geschmack – keine schweren, öldurchtränkten Gerichte, sondern echte Knusprigkeit. Das Essen schmeckt intensiver nach seinen eigentlichen Zutaten.

3. Konsistente und reproduzierbare Ergebnisse

Anders als beim Pfannenbraten oder im Backofen, wo Hitzeverteilung variabel ist, liefert der Airfryer verlässlich gleichmäßige Ergebnisse. Ein Hähnchenschenkel wird immer genauso goldbraun wie der andere. Diese Konstanz nimmt viel Unsicherheit aus dem Kochen und führt dazu, dass Sie schnell die optimalen Zeiten für Ihre Lieblingsspeisen kennen.

4. Das Gerät wird zur echten Zeitersparnis

Nicht nur die Garzeit ist kürzer – die fehlende Aufheizphase und die Möglichkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu garen, machen den Airfryer zum echten Helfer in der Wochenplanung. Viele Menschen berichten, dass sie abends deutlich schneller Essen auf dem Tisch haben. Diese Minuten addieren sich über eine Woche zu echten Stunden auf.

5. Psychologischer Effekt: Mehr Lust aufs Kochen

Es ist ein unterschätzter Faktor: Wenn eine Speise in wenigen Minuten bereit ist und garantiert gut schmeckt, entsteht eine kleine Freude beim Kochen. Das führt dazu, dass Menschen weniger häufig zu Fertigprodukten greifen und lieber frisch kochen. So wird der Airfryer auch indirekt zum Helfer für eine bewussteren Ernährung.

Produktempfehlungen für den Airfryer

Die Lieblinge unserer Leser sind klar zwei Modelle, die sich in ihrer Art unterscheiden, aber beide vollkommen zu Recht vorne mit dabei sind.

Ninja Doublestack – Der Profi für große Mengen

Der Ninja Doublestack ist das Gerät für alle, die größer denken. Mit seinen zwei übereinander angeordneten Kammern können Sie doppelte Mengen gleichzeitig garen – ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Unsere Leser lieben ihn besonders für die Zeitersparnis bei der Zubereitung von Mahlzeiten für mehrere Personen. Wer regelmäßig für die Familie kocht oder gerne Gäste bewirtet, findet hier seinen perfekten Partner. Der Doublestack ist die Antwort auf die Frage: Warum sollte ich zwei Geräte kaufen, wenn ich eins haben kann, das doppelt leistet?Der NINJA Double Stack ist neu aktuell bei *SharkNinja selbst mit 149,99€ am günstigsten.

Cosori – Der Vielseitige für Familien

Der Cosori CP158 überzeugt durch sein großzügiges Fassungsvermögen von 5,5 Litern und die intelligente Temperaturkontrolle. Er eignet sich perfekt für kleinere Familien und wird von unseren Lesern immer wieder für seine Zuverlässigkeit gelobt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch hier hervorragend.

Aktuell ist der Airfryer bei *Amazon für 84,98€ erhältlich. Bei *Galaxus gibt es eine geprüfte Rückgabe aktuell für 63,17€.

Meine persönliche Top-Empfehlung: Philips Series 3000 Dual Basket

Nach intensivem Testen bin ich vom Philips Series 3000 vollkommen überzeugt. Dieses Gerät beeindruckt nicht durch Spielereien, sondern durch Zuverlässigkeit und intelligente Alltagstauglichkeit. Die zwei Kammern mit idealen Größen sind genau richtig dimensioniert – groß genug, um parallel verschiedene Speisen zuzubereiten, ohne dabei zu sperrig zu werden. Ich gare häufig Gemüse in der einen und Protein in der anderen Kammer gleichzeitig, was echte Zeit spart.

Ein echter Vorteil, den ich täglich zu schätzen weiß: Die Reinigung ist bemerkenswert einfach. Die Behälter sind schnell heraus, gut zu handhaben und spülmaschinengeeignet. Bei einem Gerät, das mehrmals pro Woche zum Einsatz kommt, ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Langzeitzufriedenheit.

Der Philips Series 3000 Dual Basket ist für mich der Beweis, dass ein Airfryer nicht kompliziert sein muss, um hervorragende Ergebnisse zu liefern. Er funktioniert zuverlässig, ist unkompliziert in der Bedienung und wurde vom TÜV für seine Sicherheitsstandards geprüft. Das ist das Gerät, das ich selbst täglich nutze – und das ist die beste Empfehlung, die ich persönlich geben kann.Und selbst Ich war starke Skeptikerin. Wir haben den Airfryer „nur“ bestellt, weil wir nach unserem Umzug etwa 6 Wochen auf unsere neue Küche warten mussten.Seitdem ist der Airfryer aus unserer Küche nicht mehr wegzudenken.

Aktuell gibt es satte-48% auf den Airfryer bei *Amazon.

Das Fazit: Die Überwindung lohnt sich

Die anfängliche Skepsis ist menschlich – und gleichzeitig völlig unbegründet, wie sich wenige Tage nach dem ersten Einsatz zeigt. Der Airfryer ist kein Trend, der wieder verschwindet. Er ist eine echte Vereinfachung des Kochalltags, die Menschen hilft, schneller, einfacher und oft auch bewusster zu essen.

Wer sich überwunden hat und das Gerät aus der Verpackung geholt hat, wird schnell verstehen, warum die Liebe dazu so groß ist. Manchmal braucht es nur einen kleinen Schritt – und dann fragt man sich, wie man je ohne gelebt hat.