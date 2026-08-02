Neuer Anker SOLIX 4 Pro Speicher startet mit Top-Angebot

Technikbegeisterte und Fachleute in der Balkonkraftwerk-Welt erwarteten die neue Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro bereits mit Spannung. Nun ist der Speicher offiziell erhältlich. Kleines Kraftwerk, einer der führenden Anbieter für Photovoltaik-Lösungen, bietet die neue Speichergeneration Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro Speicher jetzt für 1.599 Euro statt 1.999 Euro an. Das ist eine Ersparnis von 400 Euro gegenüber der UVP. Zusätzlich bekommen Sie den neuen Smart Meter der zweiten Generation kostenlos dazu.

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Die Technik der Anker SOLIX 4 E5000 Pro Solarbank im Überblick

Technisch setzt die neue Solarbank 4 Pro hohe Standards in ihrer Produktklasse. Hier sind die wichtigsten Merkmale:

Hohe Leistung: Das Gerät hat einen maximalen PV-Eingang von 5.000 Watt. Dank vier unabhängiger MPPT-Eingänge können 4 bis 12 Solarmodule angeschlossen werden. Die mögliche Jahreserzeugung beträgt bis zu 5.665 kWh.

Flexibler Ausgang: Für Balkonkraftwerk-Nutzer sind 800 Watt über einen Schuko-Stecker ein einfacher Einstieg. Mit der Plugin Power 2.0 Technologie können über einen Wieland-Stecker bis zu 2.500 Watt eingespeist oder netzunabhängig genutzt werden. Das System kann so bis zu 95 Prozent des Haushaltsbedarfs decken.

Erweiterbarer Speicher: Die Grundkapazität liegt bei 5 kWh. Mit dem optionalen Erweiterungsakku BP5000 (zum Start für 1.049 Euro statt 1.399 Euro) kann die Kapazität auf bis zu 30 kWh erhöht werden. Die LFP-Batterie mit 314 Ah kann zu 100 Prozent entladen werden (DoD).

Lange Lebensdauer: Die InfiniPower-Technologie ermöglicht 10.000 Ladezyklen, was einer rechnerischen Lebensdauer von etwa 15 Jahren entspricht. Anker gibt eine Garantie von 10 Jahren.

Schnelles Laden und Schutz: Der Speicher lädt mit 2.500 Watt in nur zwei Stunden von 0 auf 100 Prozent. Bei einem Stromausfall sorgt das integrierte USV-System in nur 10 Millisekunden für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Skalierbar für hohe Ansprüche: Mit dem optionalen Power Dock können bis zu vier Solarbanks verbunden werden. Dies ermöglicht einen PV-Eingang von 20 kW, einen AC-Ausgang von 10 kW und eine Gesamtkapazität von bis zu 120 kWh.

Schnelle Amortisation: Laut Anker sind jährliche Ersparnisse von bis zu 2.234 Euro möglich. Die Anschaffungskosten könnten sich so in etwa drei Jahren amortisieren. Über die gesamte Lebensdauer ist eine Ersparnis von bis zu 56 Prozent möglich.

Anker Solix 4 Pro oder 3 Pro: Welcher Speicher passt zu Ihnen?

Wenn Sie vor der Kaufentscheidung stehen, sollten Sie überlegen, wie groß Ihr Solarsystem sein soll und wann Sie starten möchten.

Der Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro ist ideal für eine langfristige Planung und maximale Leistung. Er bietet 5 kWh Basiskapazität, ist auf 30 kWh erweiterbar und verfügt über einen leistungsstarken Ausgang. Mit dem neuen Smart Meter sind Sie technisch auf dem neuesten Stand. Der Einführungspreis von 1.499 Euro statt 1.999 Euro macht den Einstieg besonders attraktiv.

Der Anker SOLIX 3 Pro ist eine gute Wahl, wenn Sie sofort starten und sparen möchten. Dieses bewährte Gerät ist bei Nutzern sehr beliebt. Im Rahmen der Kleines Kraftwerk Angebote im Sale gibt es den Speicher und passende Komplettsets mit bis zu 40 Prozent Rabatt. Für ein kleineres Budget oder einen schnellen Start ist dies eine gute Option.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anker SOLIX 4 Pro ist die Investition für alle, die langfristig planen und die neueste Technik nutzen wollen. Der Anker 3 Pro ist das passende Angebot für all diejenigen, die sofort starten und beim Kauf des Vorgängermodells jetzt richtig sparen möchten, ohne auf Qualität zu verzichten.

Im Vergleich kam die Anker SOLIX 3 Pro Solarbank ebenfalls erst im Frühling 2025 auf den Markt, ist damit also ebenfalls alles andere als ein veraltetes Modell.

Sparen im Sale bei Kleines Kraftwerk: Bis zu 40% Rabatt auf Balkonkraftwerk-Sets

Neben dem Einführungsangebot für den Anker SOLIX 4 Pro gibt es bei Kleines Kraftwerk im Mai hohe Rabatte auf viele Komplettsets. Dazu gehören auch Sets mit den Vorgängermodellen Anker SOLIX 3 Pro und Anker SOLIX 2 Pro. Sie können bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Balkonkraftwerk-Sets sparen. Beide Speicher-Modelle sind bewährt und zuverlässig. Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Balkonkraftwerke mit Anker Solix Speicher *gibt es ab 829 Euro ➔

Balkonkraftwerke ohne Speicher *sind ab 269 Euro erhältlich ➔

Balkonkraftwerke mit Flex-Speicher *jetzt im Angebot ➔

Kleines Kraftwerk: Ein führender Anbieter für Balkonkraftwerke

Kleines Kraftwerk gehört zu den führenden deutschen Anbietern für Balkonkraftwerke und Photovoltaik-Lösungen. Im Jahr 2026 wurde das Unternehmen vom Deutschen Institut für Innovation und Digitalisierung (DIIND) als Business Innovator 2026 ausgezeichnet.

Der Anbieter überzeugt in unabhängigen Tests mit hoher Materialqualität, guten Montagelösungen und hohen Erträgen. Das Sortiment umfasst einfache Balkonkraftwerk-Sets für Einsteiger sowie erweiterbare Heimspeicher-Systeme für Fortgeschrittene. Der Fokus liegt dabei auf Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Angebot richtet sich an Mieter mit Balkon und an Eigenheimbesitzer, die in die Photovoltaik einsteigen möchten. Technisches Wissen, ein zuverlässiger Kundenservice und eine große Auswahl an Markenprodukten zeichnen Kleines Kraftwerk aus.

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Fazit: Der Kauf eines Anker Solix Speichers lohnt sich – auf beide Arten

Egal, ob Sie sich für den neuen Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro entscheiden und 400 Euro sparen oder die Sale-Angebote für ein Balkonkraftwerk-Anker-Pro-3- oder Pro-2-Set nutzen: Bei Kleines Kraftwerk finden Sie aktuell gleich mehrere gute Optionen für verschiedene Platzmöglichkeiten und Budgets.