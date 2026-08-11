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Für Privatkunden sind derzeit drei Modelle im Auto-Abo verfügbar: Der Peugeot 208 für 207 Euro monatlich, der Opel Corsa für 243 Euro und der Peugeot 2008 für 282 Euro.

Die Fahrzeuge verfügen über einen Hybridantrieb mit 110 PS und ein Automatikgetriebe. Die Vertragslaufzeit beträgt 18 Monate bei einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern. Zu beachten sind zusätzliche Kosten: eine Startgebühr von 1.224 bzw. 1.288 Euro und Lieferkosten von 485 Euro.

Peugeot 208 Business e-DSC6: Auto-Abo für 207 Euro

Peugeot 208 Business e-DSC6 Copyright: Peugeot

Als Kompaktfahrzeug ist der Peugeot 208 für den Stadtverkehr konzipiert. Das Modell Business e-DSC6 ist im Auto-Abo für 207 Euro monatlich verfügbar. Es ist mit einem 110 PS starken Hybridantrieb und einem Automatikgetriebe ausgestattet.

Zur Ausstattung des Peugeot 208 gehören unter anderem eine Einparkhilfe vorne und hinten mit Kamera, Sitzheizung, ein Lederlenkrad, ein Navigationssystem sowie LED-Scheinwerfer.

Der kombinierte Kraftstoffverbrauch des Peugeot 208 liegt laut WLTP bei 4,5 Litern auf 100 Kilometer. Der CO₂-Ausstoß beträgt 97 g/km, was der CO₂-Klasse C entspricht.

Steckbrief Peugeot 208 Business e-DSC6

Marke und Modell: Peugeot 208 Business e-DSC6 Antrieb: Hybrid Schaltung: Automatik Leistung: 110 PS (81 kW) Verbrauch: 4,5 Liter pro 100 Kilometer CO₂-Ausstoß: 97 g/km CO₂-Klasse: C Fahrzeugart: Neuwagen Laufzeit: 18 Monate Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

Peugeot 2008 Business e-DSC6: Mehr Platz für 282 Euro

Peugeot 2008 Business e-DSC6 Copyright: Peugeot

Der Peugeot 2008 Business e-DSC6 stellt eine größere Alternative dar. Das Kompakt-SUV ist im Auto-Abo für 282 Euro monatlich erhältlich und verfügt ebenfalls über einen 110-PS-Hybridantrieb mit Automatikgetriebe.

Zur Ausstattung zählen unter anderem eine Einparkhilfe mit Kamera, Sitzheizung, ein Regensensor, eine Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und ein Multifunktionslenkrad.

Der größere Peugeot benötigt laut WLTP 4,9 Liter auf 100 Kilometer. Der CO₂-Ausstoß beträgt 111 g/km. Damit wird auch der Peugeot 2008 der CO₂-Klasse C zugeordnet.

Steckbrief Peugeot 2008 Business e-DSC6

Marke und Modell: Peugeot 2008 Business e-DSC6 Antrieb: Hybrid Schaltung: Automatik Leistung: 110 PS (81 kW) Verbrauch: 4,9 Liter pro 100 Kilometer CO₂-Ausstoß: 111 g/km CO₂-Klasse: C Fahrzeugart: Neuwagen Laufzeit: 18 Monate Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

Opel Corsa Edition eDCT: Hybrid-Kleinwagen für 243 Euro

Opel Corsa Edition eDCT Copyright: Opel

Eine dritte Option ist der Opel Corsa Edition eDCT. Die monatliche Rate beträgt 243 Euro. Das Fahrzeug ist mit einem 110-PS-Hybridmotor und einem Automatikgetriebe ausgestattet.

Die Ausstattung umfasst unter anderem ein Winterpaket, eine Einparkhilfe hinten, Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad sowie einen Fernlichtassistenten.

Beim Verbrauch liegt der Opel Corsa mit 4,5 Litern je 100 Kilometer auf dem Niveau des Peugeot 208. Der CO₂-Ausstoß beträgt 102 g/km, die CO₂-Klasse lautet C.

Steckbrief Opel Corsa Edition eDCT

Marke und Modell: Opel Corsa Edition eDCT Antrieb: Hybrid Schaltung: Automatik Leistung: 110 PS (81 kW) Verbrauch: 4,5 Liter pro 100 Kilometer CO₂-Ausstoß: 102 g/km CO₂-Klasse: C Fahrzeugart: Neuwagen Laufzeit: 18 Monate Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr

Startgebühr und Lieferkosten beachten

Die monatliche Rate ist bei einem Auto-Abo nicht der einzige Kostenpunkt. Beim Peugeot 208 und Peugeot 2008 wird jeweils eine Startgebühr von 1.224 Euro fällig. Beim Opel Corsa beträgt die Startgebühr 1.288 Euro.

Zusätzlich kommen bei allen drei Angeboten 485 Euro Lieferkosten hinzu. Überführungskosten werden dagegen nicht berechnet.

Für den Peugeot 208 fallen über die Gesamtlaufzeit 18 Monatsraten zu je 207 Euro, eine Startgebühr von 1.224 Euro und Lieferkosten von 485 Euro an. Die Gesamtkosten für den Peugeot 2008 und den Opel Corsa sind entsprechend höher.

Gesamtkosten und Einordnung der Auto-Abo-Angebote

Für die Nutzung eines Fahrzeugs über einen begrenzten Zeitraum kann ein Auto-Abo eine interessante Alternative zum Leasing sein. Das Angebot für den Peugeot 208 stellt mit 207 Euro monatlich die kostengünstigste Option dar und beinhaltet eine umfangreiche Ausstattung.

Der Peugeot 2008 bietet für 282 Euro monatlich mehr Platz. Der Opel Corsa ist mit 243 Euro preislich zwischen den beiden Peugeot-Modellen positioniert und verfügt ebenfalls über Hybridantrieb, Automatik und eine Komfortausstattung.

Interessenten sollten jedoch die zusätzlichen Kosten berücksichtigen. Die Startgebühr und die Lieferkosten erhöhen die finanzielle Gesamtbelastung. Eine Berücksichtigung dieser Posten in der Kalkulation ist notwendig, um das passende Angebot für den individuellen Bedarf zu ermitteln.