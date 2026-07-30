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Ein alter Kochtopf verteilt die Hitze nicht mehr richtig, der Werkzeugkasten ist für die nächste Reparatur unvollständig oder der Koffer gibt kurz vor dem Urlaub den Geist auf – viele Dinge im Haushalt fallen erst dann auf, wenn sie plötzlich gebraucht werden. Genau für solche kleinen Alltagsprobleme hat Lidl aktuell mehrere Angebote im Onlineshop reduziert. Die Auswahl reicht vom Kochtopf-Set über Werkzeug bis hin zu Reisegepäck und praktischen Küchenhelfern.

GSW Kochtopf-Set Montreal: Große Basisausstattung für die Küche

Gutes Kochgeschirr gehört zur Grundausstattung jeder Küche. Das 10-teilige Edelstahl-Set „Montreal" von GSW eignet sich für alle Herdarten inklusive Induktion. Der extra starke Thermo-Kapselboden sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, zudem sind die Töpfe bis 240 Grad backofengeeignet.

Praktisch sind auch die integrierten Innenskalierungen zum Abmessen von Flüssigkeiten sowie die Glasdeckel, die einen Blick auf den Garvorgang ermöglichen. Zum Set gehören neben mehreren Fleischtöpfen auch eine Stielkasserolle, eine Bratpfanne und ein Dämpfeinsatz.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199,00 Euro, im Lidl-Onlineshop kostet das Set derzeit 49,99 Euro – rund 150 Euro beziehungsweise etwa 75 Prozent weniger. Besonders interessant ist das Angebot für alle, die ihre Küchenausstattung komplett erneuern möchten. Für Single-Haushalte mit wenig Stauraum könnte das Set dagegen etwas umfangreich ausfallen.

Esmara Trolley-Reisetasche: Flexibler Begleiter für den nächsten Kurztrip

Die Esmara Trolley-Reisetasche kombiniert das flexible Material einer Sporttasche mit dem Komfort eines Rollkoffers. Das 68 Liter große Hauptfach bietet ausreichend Platz für Kleidung, ein separates Netzfach sorgt für Ordnung.

Zwei leichtlaufende Rollen mit Kantenschutz und ein ausziehbarer Teleskopgriff erleichtern den Transport an Bahnhöfen oder Flughäfen. Mit 2,2 Kilogramm Eigengewicht bleibt die Tasche angenehm leicht und ist für bis zu 24 Kilogramm ausgelegt.

Statt 19,99 Euro kostet die Reisetasche aktuell 12,99 Euro – rund 35 Prozent weniger. Wer flexibles Gepäck mit Rollen-Komfort sucht, findet hier einen guten Kompromiss. Wer dagegen häufig mit der Bahn oder dem Flugzeug unterwegs ist und besonderen Wert auf Stabilität legt, fährt mit einem Hartschalenkoffer meist besser.

Einhell Akkuschrauber TC-SD 3,6 Li: Kompakter Helfer für kleine Reparaturen

Das Modell TC-SD 3,6 Li von Einhell verfügt über ein praktisches Drehgelenk. So lässt sich der Akkuschrauber mit wenigen Handgriffen von der klassischen Pistolenform in einen Stabschrauber verwandeln, um auch schwer erreichbare Stellen zu erreichen.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine ausdauernde Nutzung und informiert über eine dreistufige LED-Anzeige über den Ladestand. Zusätzlich erleichtert ein integriertes LED-Licht das Arbeiten in dunklen Ecken. Sechs gängige Bits gehören bereits zum Lieferumfang.

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 24,95 Euro kostet der Akkuschrauber aktuell 16,30 Euro. Für Möbelaufbau und kleinere Reparaturen ist das Modell gut geeignet. Wer regelmäßig bohrt oder größere Projekte plant, sollte allerdings zu einem leistungsstärkeren Gerät greifen.

Esmara Men Herren-T-Shirts: Günstiges Vorratspack für die Basis-Garderobe

Das 5er-Pack Herren-T-Shirts von Esmara Men besteht aus 100 Prozent Baumwolle und bietet ein angenehmes, atmungsaktives Tragegefühl. Dank des klassischen Rundhalsausschnitts lassen sich die Shirts sowohl einzeln als auch unter Hemden oder Pullovern tragen.

Das Material ist pflegeleicht, bis 40 Grad waschbar und nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Erhältlich ist das Set in Schwarz oder Weiß.

Aktuell kostet das 5er-Pack 9,99 Euro statt 14,99 Euro – eine Ersparnis von rund 33 Prozent. Wer regelmäßig schlichte Basic-Shirts nachkauft, spart hier gegenüber Einzelkäufen. Für alle, die besonders figurbetonte Schnitte bevorzugen, fällt die Passform eher klassisch aus.

Silvercrest Porzellan-Kombiservice: Ein neuer Look für den Esstisch

Das 62-teilige Porzellan-Kombiservice von Silvercrest ist für bis zu sechs Personen ausgelegt. Zum Lieferumfang gehören flache Teller, Suppen- und Dessertteller, Kaffee- und Espressotassen mit Untertassen, Müslischalen sowie Kaffeebecher. Ergänzt wird das Set durch Eierbecher, Zuckerdose und Milchkännchen.

Das schlichte weiße Porzellan passt zu nahezu jeder Kücheneinrichtung und ist laut Hersteller sowohl spülmaschinen- als auch mikrowellengeeignet.

Aktuell kostet das Kombiservice-Set 59,99 Euro. Einen Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung nennt Lidl nicht. Wer sein Geschirr komplett erneuern oder erstmals ein einheitliches Service für sechs Personen anschaffen möchte, bekommt hier eine günstige Komplettlösung. Wer dagegen nur einzelne Teller oder Tassen ersetzen will, fährt mit offenen Geschirrserien häufig günstiger.

Welcher Lidl-Deal passt am besten?

Nicht jeder braucht gleich ein neues Topf-Set oder einen Akkuschrauber – oft reicht schon ein einzelnes Produkt, das den Alltag ein Stück einfacher macht. Den größten Preisvorteil bietet das GSW-Kochtopf-Set mit rund 150 Euro Ersparnis gegenüber der UVP. Wer dagegen nur eine bestimmte Lücke schließen möchte, findet auch bei der Reisetasche, dem Akkuschrauber oder dem T-Shirt-Set attraktive Angebote. So lohnt sich der Blick auf die Auswahl vor allem dann, wenn ohnehin eine Neuanschaffung ansteht.

Hier geht es direkt zu den Angeboten im Lidl-Onlineshop: