Deutschlands beliebteste Fahrradmarke Cube – deutlich günstiger als zum Neupreis

Wer in Deutschland ein E-Bike kaufen möchte, kommt an einem Namen kaum vorbei: Cube. Die Marke aus dem oberpfälzischen Waldershof am Rande des Fichtelgebirges ist längst zur unangefochtenen Nummer eins unter den deutschen Fahrradherstellern aufgestiegen – und das aus gutem Grund. Doch ein neues Cube E-Bike hat seinen Preis. Umso interessanter dürften da die folgenden Angebote sein, die vielen E-Bike-Kaufinteressenten vielleicht noch gar nicht bekannt sind:

Bei Rebike, Deutschlands größtem E-Bike-Refurbisher, läuft derzeit ein großer Sale mit rund 280 generalüberholten Cube E-Bikes mit bis zu 56% Rabatt zur UVP. Geprüft, gewartet und mit zwei Jahren Garantie auf Akku und Motor – wir erklären, was hinter dem Angebot steckt und warum sich ein Blick ins Cube Outlet jetzt wirklich lohnt.

Warum Rebike keine Abstriche bei der Qualität macht – und welche E-Bike-Typen im Outlet zu finden sind – erfahren Sie hier.

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Made in Bavaria: Was Cube so besonders macht

1993 in Waldershof im Fichtelgebirge gegründet, ist Cube heute der größte Fahrradhersteller Deutschlands – mit über 1.300 Mitarbeitern und einer Produktion von bis zu 4.500 Fahrrädern pro Tag. Was die Marke für Käufer so attraktiv macht: Cube setzt konsequent auf innovative Technologien, moderne Rahmendesigns und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das in der Branche seinesgleichen sucht. Zahlreiche Testsiege in Fachmagazinen und der Status als meistverkaufte Fahrradmarke Deutschlands sprechen eine klare Sprache – wer ein Cube kauft, bekommt ein erprobtes, zuverlässiges Bike mit echtem Gegenwert.

Was ist Rebike – und was bedeutet „refurbished" wirklich?

Rebike ist Deutschlands größter Fahrrad-Refurbisher und hat sich auf ein cleveres Geschäftsmodell spezialisiert: Das Unternehmen übernimmt junge, gebrauchte E-Bikes – vorwiegend aus Firmenleasingverträgen renommierter Anbieter – und bringt sie durch professionelle Aufarbeitung wieder in einen nahezu neuwertigen Zustand.

Das bedeutet in der Praxis: 100 % geprüft und gewartet, vollständige Transparenz über Zustand und Optik, und – was besonders wichtig ist – 2 Jahre Garantie auf Akku und Motor. Über 50.000 zufriedene Kunden bestätigen, dass diese Versprechen keine leeren Worthülsen sind.

Wer bei Rebike kauft, bekommt also kein dubios aufgehübschtes Gebrauchtrad von einem Privatverkäufer, sondern ein professionell refurbishtes Qualitäts-E-Bike mit allem, was dazugehört. Und das zu einem Preis, der beim Neukauf schlicht nicht erreichbar wäre.

Bis zu 56% Rabatt zur UVP: Der Cube Sale bei Rebike im Überblick

Aktuell umfasst das Cube-Outlet bei Rebike mehr als 280 Modelle – eine beeindruckende Auswahl, die kaum Wünsche offenlässt. Die Rabatte auf den ursprünglichen Verkaufspreis bewegen sich dabei zwischen rund 25 und 49 Prozent. Das klingt abstrakt? Ein Beispiel macht es greifbar: Wer ein Cube E-Bike der Mittelklasse kaufen möchte, das neu für knapp 4.000 Euro über den Ladentisch geht, kann bei Rebike mit einem Kaufpreis von rund 2.500 bis 2.700 Euro rechnen – für ein geprüftes, gewartetes Bike mit Garantie.

Die Preisersparnis ist real, die Qualität gesichert, die Auswahl riesig. Was will man mehr?

Nachhaltig und smart: Das Argument für refurbished E-Bikes

Neben dem finanziellen Vorteil spricht noch ein weiteres, gewichtiges Argument für den Kauf eines refurbishten E-Bikes: Nachhaltigkeit. Jedes aufbereitete Bike verlängert den Lebenszyklus hochwertiger Komponenten und spart Ressourcen, die für die Produktion eines Neubikes aufgewendet werden müssten. Wer sich für ein refurbishtes Cube E-Bike bei Rebike entscheidet, trifft also nicht nur eine kluge wirtschaftliche, sondern auch eine bewusste ökologische Entscheidung.

Das zirkuläre Geschäftsmodell von Rebike – Bikes aus dem Leasing übernehmen, aufbereiten, weitergeben – ist dabei nicht nur marketinggetriebene Rhetorik, sondern ein konsequent durchdachtes Konzept, das die Branche verändert.

Für jeden das Richtige: Die E-Bike-Typen im Cube Outlet

Das Schöne am Cube Sale bei Rebike ist die Vielfalt. Ob Stadtpendler, Naturliebhaber, Familienvater oder sportlicher Abenteurer – im Outlet findet sich für nahezu jeden Anspruch das passende Bike:

E-Trekking & City Bikes

Für alle, die das E-Bike vorwiegend für den Alltag nutzen möchten: Der Weg zur Arbeit, Einkaufstouren oder entspannte Ausflüge in die Umgebung – E-Trekking- und City-E-Bikes wie etwa Modelle aus der Cube Kathmandu- oder der Cube Nuride-Reihe bieten komfortables Fahren mit reichlich Reichweite. Auch Tiefeinsteiger-Varianten für bequemes Ein- und Aussteigen sind im Angebot.

E-Mountainbikes – Fullies und Hardtails

Für die Offroad-Fraktion hält das Cube-Outlet ebenfalls eine üppige Auswahl bereit. Vollgefederte E-MTBs (Fullies) aus der populären Cube Stereo Hybrid-Reihe – teils sogar mit Carbonrahmen – stehen neben robusten Hardtails, die auf Trails und im Gelände gleichermaßen überzeugen. Wer schon immer ein sportliches E-Mountainbike wollte, sollte hier genau hinschauen.

E-SUV und Allroad-Bikes

Vielseitigkeit ist Trumpf: E-SUVs und Allroad-Modelle wie etwa Bikes aus der Cube Reaction Hybrid-Reihe vereinen Offroad-Tauglichkeit mit Alltagskomfort. Sie sind weder reine Stadtflitzer noch radikale Mountainbikes, sondern echte Allrounder für Menschen, die beides wollen.

City-E-Bikes und Tiefeinsteiger

Modelle wie das Cube Ella Cruise Hybrid oder das Cube Supreme Hybrid richten sich an Fahrerinnen und Fahrer, für die Komfort und Alltagstauglichkeit an erster Stelle stehen. Elegantes Design trifft auf praktische Ausstattung – ideal für den urbanen Einsatz.

E-Lastenräder

Wer mehr transportieren möchte, findet im Cube Outlet auch E-Lastenräder – etwa den Cube Trike Cargo Hybrid. Diese Kategorie erfreut sich gerade bei Familien und urbanen Pendlern wachsender Beliebtheit, und das zu einem Bruchteil des Neupreises.

E-Road & Gravel

Sportliche Radler, die schnell und effizient auch auf Schotterwegen oder langen Strecken unterwegs sein wollen, werden in der Kategorie E-Road & Gravel fündig. Leichte Rahmen, sportliche Geometrie – für alle, die auch beim E-Bike das Tempo lieben.

Kaufen mit Vertrauen: Was Rebike vom Gebrauchtmarkt unterscheidet

Was unterscheidet Rebike von einem Kauf über eine Kleinanzeigenplattform? Im Wesentlichen eine ganze Menge. Bei Rebike erhalten Sie:

100 % geprüfte und gewartete Bikes nach professionellen Standards Vollständige Transparenz über Zustand, Optik und gefahrene Kilometer 2 Jahre Garantie auf Akku und Motor – beim Privatkauf undenkbar Die Möglichkeit, Bikes in stationären Stores zu besichtigen – unter anderem im Rebike-Store in Köln-Marsdorf Finanzierungsoptionen für einen flexiblen Kauf

Das sind Sicherheiten, die den vermeintlich günstigeren Privatkauf schnell teurer machen können – nämlich dann, wenn nach kurzer Zeit die erste ungeplante Werkstattrechnung ins Haus flattert.

Jetzt bei Rebike dein Lieblings-E-Bike sichern – bevor es zu spät ist

Der Cube Sale bei Rebike ist eine Gelegenheit, die man nicht auf die lange Bank schieben sollte. Über 280 Modelle klingen nach viel – aber bei der Beliebtheit der Marke und den Rabatten von bis zu 56 Prozent werden die begehrten Bikes nicht ewig verfügbar bleiben. Besonders die sportlichen E-MTBs und die hochwertigen Trekking-Modelle dürften schnell aus den Regalen wandern.

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf ein E-Bike umzusteigen oder das alte Modell gegen ein qualitativ hochwertiges Cube-Bike zu ersetzen, findet hier eine der besten Gelegenheiten des Jahres. Premium-Qualität, faire Preise, volle Garantie – das ist kein gewöhnlicher Sale. Das ist ein echtes Angebot.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.