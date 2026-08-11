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Wer auf Amazon nach Elektrowerkzeug sucht, wird häufig auch auf die Marke Einhell treffen. Der deutsche Hersteller aus dem niederbayerischen Landau an der Isar zählt zu den meistgekauften Werkzeugmarken der Plattform und belegt auch in der Bestsellerliste der Kategorie „Elektrowerkzeuge“* mehrere Plätze – und das gleich mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Geräte, die besonders preislich für Heimwerker interessant sind und sich angesichts der Kundenbewertungen bereits in vielen Haushalten bewährt haben.

Wir stellen die aktuellen fünf Topseller vor, was sie leisten, für wen sie sich eignen und was man vor dem Kauf wissen sollte. Zum Teil mit Rabatten bis 34% zur UVP im Amazon Sale erhältlich.

Für wen ist Einhell-Werkzeug die richtige Wahl?

Die Marke richtet sich klar an Hobby- und Heimhandwerker: Menschen, die gelegentlich Regale montieren, im Garten werkeln, kleinere Renovierungen angehen oder handwerkliche Projekte in Eigenregie umsetzen. Wer sein Werkzeug täglich stundenlang und unter Extrembelastung einsetzt, wird bei Profimarken wie Bosch Professional, Makita oder DeWalt höhere Langlebigkeit und Leistungsreserven vorfinden – zu entsprechend höheren Preisen. Für den durchschnittlichen Heimwerker aber bietet Einhell ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das selbst kritische Tester immer wieder überzeugt.

Worauf sollte man vor dem Kauf achten?

Einhell verkauft viele Geräte in einer Solo-Version – also ohne Akku und Ladegerät. Das ist ein sinnvolles Modell für alle, die bereits im Power-X-Change-System unterwegs sind, kann Einsteiger aber überraschen, wenn sie im Warenkorb noch Akku und Ladegerät ergänzen müssen. Wer neu in das System einsteigt, sollte daher beim ersten Kauf auf ein Bundle mit Akku achten – oder direkt in ein Starterset investieren.

Platz 1: Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/44 Li-i

Der TE-CD 18/44 Li-i ist Einhells meistgekauftes Gerät in der Kategorie – und ein klassischer Einstieg ins Power-X-Change-System, denn er wird als einziger der fünf Bestseller direkt mit Akku und Ladegerät geliefert. Das robuste 2-Gang-Getriebe liefert bis zu 44 Nm Drehmoment, 21 Drehmomentstufen ermöglichen die Anpassung ans jeweilige Material.

Der Einhell TE-CD 18/44 Li-i wird inklusive 2,5-Ah-Akku und Ladegerät geliefert – ein solider Einstieg ins Power-X-Change-System. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Die zuschaltbare Schlagbohrfunktion macht auch vor Ziegel oder Stein nicht halt. Ein Metallschnellspannbohrfutter und ein integriertes LED-Licht runden das Gerät sinnvoll ab.

Technische Eckdaten:

Spannung: 18 V | Drehmoment: 44 Nm | Getriebe: 2-Gang 21 Drehmomentstufen + Bohr- und Schlagbohrstufe Bohrfutter: 13 mm Metall | Max. Drehzahl: 1.250 U/min Im Lieferumfang: 2,5 Ah Akku, Ladegerät

Aktueller Preis bei Amazon: 54,89 € (inkl. Akku und Ladegerät)

Platz 2: Akku-Multischleifer TE-OS 18/150 Li-Solo

Der TE-OS 18/150 Li ist das richtige Werkzeug, wenn es um Holz-, Lack- oder Metalloberflächen geht – vor allem an Stellen, an die runde Schleifer nicht herankommen. Die markante Deltaform ermöglicht präzises Arbeiten in Ecken und Kanten. Mit 24.000 Schwingungen pro Minute und 1,6 mm Schwingkreis arbeitet das Gerät zügig. Das Extreme-Fix-System hält das Schleifpapier sicher, eine aktive Staubfangbox sorgt für saubere Verhältnisse am Arbeitsplatz.

Der TE-OS 18/150 Li überzeugt mit seiner Deltaform – ideal für Ecken und Kanten, die anderen Schleifern verwehrt bleiben. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Hinweis: Bei montierter Staubbox sind nur Akkus mit 1,5 bis 2,6 Ah kompatibel.

Technische Eckdaten:

Spannung: 18 V | Schwingungen: 24.000 min⁻¹ | Schwingkreis: 1,6 mm Schleifplatte: 150 × 150 × 100 mm (Delta) Lieferumfang: Staubfangbox, Absaugadapter, Schleifpapier P120 und P240 – ohne Akku und Ladegerät

Aktueller Preis bei Amazon: 32,39 € (statt UVP 44,95 €, –28 %)

Platz 3: Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li-Solo – praktischer Begleiter für unterwegs

Ein Reifenkompressor unter den Elektrowerkzeug-Bestsellern – das überrascht zunächst. Doch der CE-CC 18 Li-Solo ist ein ausgesprochen praktisches Gerät: Mit gerade einmal 760 Gramm passt er in jeden Kofferraum und pumpt Autoreifen, Fahrradreifen oder Bälle vollautomatisch auf den eingestellten Zieldruck – und schaltet sich dann selbständig ab. Die Druckanzeige ist zwischen bar, psi und kPa umschaltbar. Drei Adapter für unterschiedliche Ventile sind direkt am Gehäuse verstaubar.

Kompakt und leicht: Der CE-CC 18 Li-Solo pumpt Reifen und Bälle kabellos auf – mit automatischer Abschaltung beim Erreichen des Zieldrucks. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Technische Eckdaten:

Spannung: 18 V | Maximaldruck: 11 bar | Schlauch: 60 cm Gewicht (ohne Akku): 0,76 kg | Geräuschpegel: 80 dB Lieferumfang: 3-teiliges Adapter-Set – ohne Akku und Ladegerät

Aktueller Preis bei Amazon: 44,74 € (statt UVP 55,95 €, –20 %)

Platz 4: Einhell Elektrotacker TC-EN 20 E

Der TC-EN 20 E ist das einzige kabelgebundene Gerät in diesem Ranking – und mit Abstand das erfahrenste, was die Bewertungsanzahl angeht. Der Tacker verarbeitet Klammern vom Typ 53 und Nägel vom Typ 47, die elektronische Schlagkraftvorwahl erlaubt die individuelle Einstellung der Eindringtiefe. Eine Sicherheitsnase und eine Magazin-Füllstandsanzeige gehören ebenfalls zur Ausstattung. Für Bastel-, Polster- und Reparaturarbeiten im Heimbereich ist das Gerät mehr als ausreichend.

Der TC-EN 20 E verarbeitet Klammern und Nägel und wird direkt mit 1.000 Klammern und 500 Nägeln geliefert. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Technische Eckdaten:

Betrieb: Netzbetrieben | Klammern: Typ 53 | Nägel: Typ 47 Schlagkraftvorwahl: Elektronisch regelbar Lieferumfang: 1.000 Klammern, 500 Nägel

Aktueller Preis bei Amazon: 27,91 € (statt UVP 37,95 €, –26 %)

Platz 5: Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li – flexibel einsetzbar

Die TC-JS 18 Li arbeitet sich durch Holz, Kunststoff und andere gängige Materialien, bewältigt Schnitttiefen bis 70 mm und erlaubt Schrägschnitte bis 45 Grad. Mit bis zu 2.700 Hüben pro Minute und zuschaltbarem Pendelhub ist das Gerät für typische Heimwerkeraufgaben gut aufgestellt. Sägeblätter lassen sich werkzeugfrei wechseln, eine Staubabblasfunktion hält die Schnittlinie frei, eine Kunststoffgleiteinlage schützt empfindliche Oberflächen.

Die Einhell TC-JS 18 Li ermöglicht Schnitte bis 70 mm Tiefe und bis zu 45 Grad Schrägschnitt – das Sägeblatt lässt sich werkzeuglos wechseln. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Technische Eckdaten:

Spannung: 18 V | Max. Hübe: 2.700/min | Hubhöhe: 20 mm Schnitttiefe: 70 mm (Holz) | Schrägschnitte: bis 45° Lieferumfang: 1 Sägeblatt – ohne Akku und Ladegerät

Aktueller Preis bei Amazon: 39,95 € (statt UVP 60,95 €, –34 %)

Empfehlenswertes Zubehör: Das Akku-Twinpack PXC 18 V 4,0 Ah

Zwei 18-Volt-Akkus im Set: Das Einhell Power-X-Change-Twinpack versorgt alle kompatiblen Geräte – und lässt sich bei Bedarf für 36-Volt-Betrieb koppeln. Copyright: Einhell Produktbild via Amazon.de

Wer in das Power-X-Change-System einsteigt oder seinen Gerätepark erweitert, sollte das Akku-Twinpack PXC 18 V 4,0 Ah in Betracht ziehen. Das Bestseller-Set auf den ersten Plätzen enthält zwei 4-Ah-Akkus, die sich bei Bedarf per Twin-Pack-Technologie für 36-Volt-Geräte koppeln lassen. Ein aktives Batteriemanagementsystem verlängert die Lebensdauer, eine dreistufige LED-Anzeige zeigt den Ladestand. Praktisch: Während einer Akku arbeitet, lädt der andere – so arbeitet man nahezu unterbrechungsfrei.

Aktueller Preis: 52,89 € (26,45 € pro Stück)

Was steckt hinter der Marke Einhell?

Einhell ist kein Discounter-Label, sondern ein börsennotiertes deutsches Unternehmen mit langer Tradition im Bereich Heimwerker- und Gartengeräte. Bekannt ist die Marke vor allem für ihr Power-X-Change-Akkusystem: ein einheitlicher 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku, der mit mehr als 250 verschiedenen Geräten kompatibel ist – von der Stichsäge über den Rasenmäher bis zum Nass-Trockensauger. Bis 2027 soll diese Plattform sogar auf 450 Geräte ausgeweitet werden. Wer einmal in das System investiert, kann neue Geräte als günstigere Solo-Versionen ohne Akku und Ladegerät kaufen.

Unser Fazit: Solides Werkzeug zu fairen Preisen – aber mit klaren Grenzen

Wer die fünf meistgekauften Einhell-Geräte auf Amazon nebeneinanderstellt, erkennt ein schlüssiges Bild: Die Marke hat für den typischen Heimwerker in beinahe jeder Situation ein passendes Werkzeug parat – und das zu Preisen, die Profimarken wie Bosch Professional oder Makita deutlich unterbieten.

Das Power-X-Change-Akkusystem ist dabei das eigentliche Kaufargument. Wer einmal in die Plattform eingestiegen ist, kann sein Gerätesortiment nach Bedarf erweitern, ohne immer wieder neue Akkus kaufen zu müssen. Das ist wirtschaftlich und praktisch.

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Gleichzeitig sollte man wissen, was man kauft. Einhell positioniert sich bewusst im Segment der Hobbyhandwerker – nicht der Handwerksbetriebe. Wer täglich anspruchsvolle Bauprojekte bewältigt, wird bei den Profilinien der großen Marken auf Dauer mehr Freude haben. Auch in punkto Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit unter Extrembelastung setzt Makita oder Bosch Professional nach wie vor höhere Maßstäbe.

Für den Privathaushalt aber – für das Regal, den Gartenzaun, das Ferienhausprojekt – sind die Einhell-Geräte nach Einschätzung unserer Redaktion eine mehr als vernünftige Wahl. Das beweist nicht zuletzt der Blick auf die Verkaufszahlen bei Amazon: Hunderttausende Käufer können schlicht nicht alle falsch liegen.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.