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Das Eis-Croissant ist derzeit ein verbreiteter Food-Trend in sozialen Netzwerken und bei Eiscafés. Die Kombination aus buttrigem Blätterteig und kaltem Eis funktioniert durch ihren Textur-Gegensatz und wird aktuell von mehreren Anbietern und Influencern ins Rampenlicht gerückt. Wir beleuchten, wie dieser Trend entstanden ist, wie er umgesetzt wird und welche Eissorten dafür geeignet sind.

Herkunft und aktuelle Verbreitung des Trends

Der Eis-Croissant-Trend hat seinen Ursprung in den sozialen Medien, besonders auf TikTok und Instagram, wo Videos der Kombination tausendfach geteilt werden. Die Popularität lässt sich darauf zurückführen, dass Magnum-Eissorten mit ihrer Schokoladen-Coating und dem charakteristischen Holzstab ideal für die Kombination mit Croissants geeignet sind. International ist dieser Trend bereits in den USA und Großbritannien verbreitet, in Deutschland wurde er durch verschiedene Eiscafés und Bäckereien aufgegriffen.

Lidl eröffnete im Sommer 2026 eine Pop-up-Eisdiele in Köln, in der Eis-Croissants angeboten wurden. Dies zeigt, wie schnell digitale Trends von größeren Einzelhandelsunternehmen in reale Verkaufserlebnisse übersetzt werden. Der Trend funktioniert, weil die Kombination aus knusprig-buttrigem Blätterteig und kaltem Eis einen realen Textur- und Temperaturkontrast bietet, der beim Verzehr unmittelbar erlebbar ist.

Was macht diesen Trend relevant?

Der Eis-Croissant-Trend wird von mehreren Faktoren begünstigt. Zunächst ist die Zubereitung einfach und erfordert nur zwei Komponenten. Zum anderen erzeugt die Kombination einen unmittelbaren sensorischen Reiz – der Gegensatz zwischen warmer, buttriger Oberfläche und kaltem Kern ist schnell wahrnehmbar. Für Content-Ersteller in sozialen Medien bietet das Format einen praktischen Vorteil: Die Zubereitung ist visuell interessant und dauert nur Sekunden, was es für kurze Video-Formate geeignet macht.

Dies ist auch ein Beispiel dafür, wie digitale Trends in reale Handelsformate fließen. Größere Einzelhandelsketten haben erkannt, dass solche Trends aus sozialen Medien schnell zu messbarem Kundeninteresse führen können.

Zubereitung: So wird das Eis-Croissant gemacht

Die Grundidee ist unkompliziert. Man nimmt ein Croissant und ein Eis-Produkt – üblicherweise ein am Stab gefrorenes Eis mit Schokoladen-Coating wie Magnum – und kombiniert beide.

Das klassische Verfahren funktioniert wie folgt: Das obere Drittel des Croissants wird abgeschnitten oder das Croissant wird leicht aufgeschnitten wie ein Sandwich. Dann wird das Eis mit dem Stab vorsichtig in das Innere eingeführt. Der Holzstab wird anschließend entfernt, sodass das Eis im Croissant sitzt. Das Wichtigste dabei ist das Timing: Das Croissant sollte noch seine Wärme haben, das Eis darf aber nicht zu schnell schmelzen.

Es gibt auch Varianten dieser Zubereitung: Das Croissant kann aufgeschnitten und das Eis dazwischenlegt werden wie bei einem Sandwich. Oder aber das Croissant wird in Stücke geteilt und gemeinsam mit Eis und weiteren Toppings in einer Schüssel angerichtet – eine Bowl-Variante. Diese Abwandlungen bieten verschiedene visuelle und geschmackliche Erlebnisse.

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Welche Eissorten sind geeignet?

Nicht jedes Eis funktioniert gleich gut mit einem Croissant. Die gängigsten Sorten, die für diesen Trend verwendet werden, sind Eismischungen mit Schokoladen-Coating, insbesondere Magnum-Produkte und vergleichbare Premium-Eissorten. Der Grund liegt in der Textur: Die knusprige Schokoladen-Hülle bildet einen Kontrast zur weichen Eisoberfläche und zur buttrigen Croissant-Krume.

Vanille-Eis mit Schokoladen-Überzug funktioniert ebenfalls. Auch hochwertige Eissorten anderer Hersteller sind grundsätzlich geeignet, solange sie eine ausreichende Cremigkeit haben. Vegane Eissorten auf Basis von Hafer, Mandel oder Kokos werden zunehmend angeboten und funktionieren ähnlich, wenn sie mit einer Schokoladen-Coating versehen sind.

Weniger geeignet sind dagegen Sorbet-Varianten oder gefrorene Fruchtmischungen ohne hohen Creminess-Anteil – diese wirken zu spröde für die Kombination. Auch Eissorten mit großen Stückchen wie Kekseis oder Nuss-Eis erschweren die Zubereitung und den Verzehr, da das Eis im Croissant instabil wird. Stark gezuckerte Varianten können geschmacklich unausgewogen wirken, da das Croissant bereits süßlich ist.

Größe des Croissants: Praktische Überlegungen

Für die Kombination mit Eis wird üblicherweise ein Croissant der Standardgröße verwendet – etwa 12 bis 15 Zentimeter Länge. Diese Größe bietet einen praktischen Vorteil: Das Croissant ist groß genug, um das Eis stabil zu halten, aber klein genug, um schnell verzehrt zu werden, bevor das Eis in größeren Mengen schmilzt.

Sehr kleine Croissants erschweren die Stabilität und das Verhältnis zwischen Eis und Teig wird ungünstig. Sehr große Varianten hingegen werden schwer zu handhaben und das Eis schmilzt in diesem Fall zu schnell. Die Standardgröße bietet auch den Vorteil, dass tiefgekühlte Croissants aus dem Einzelhandel üblicherweise in diesem Format vorliegen.

Eistrends im Kontext von 2026

Der Eis-Croissant-Trend ist Teil einer breiteren Entwicklung am Eismarkt. Aktuelle Trends zeigen mehrere Tendenzen: Nostalgische Sorten wie Apfelstrudel-, Germknödel- oder Punschkrapferl-Eis gewinnen an Bedeutung. Diese regionalen Klassiker werden als Eissorten interpretiert und sprechen Verbraucher an, die geschmackliche Kontinuität suchen.

Pistazie ist als Trend-Sorte etabliert, verstärkt durch die Popularität von Dubai-Schokolade – einer Mischung aus Pistaziencreme, Schokolade und Engelshaar. Vegane Eissorten haben sich von einer Nischen-Kategorie zur Standardoption entwickelt. Hersteller setzen auf pflanzliche Basen wie Hafer, Mandel oder Kokos.

Allgemein lässt sich beobachten, dass der Eismarkt auf hochwertige, handwerklich hergestellte Varianten mit klarer Rezeptur setzt. Zusatzstoffe werden weniger, natürliche Süßungsmittel mehr. Dies gilt besonders für Eissorten, die sich bewusst von industriellen Standardprodukten unterscheiden möchten.

Fazit: Einfache Kombination mit praktischem Reiz

Das Eis-Croissant ist eine unkomplizierte Kombination, die von verschiedenen Anbietern aufgegriffen wird. Der Trend funktioniert durch die unmittelbare sensorische Erfahrung und lässt sich mit minimalen Ressourcen umsetzen. Die Zubereitung erfordert keine besonderen Fähigkeiten und die Komponenten sind im Einzelhandel verfügbar. Ob dieser Trend in seiner aktuellen Form längerfristig Bestand hat, wird sich zeigen – aktuell ist das Eis-Croissant jedoch ein verbreitetes Angebot in vielen Eiscafés und wird von Verbrauchern nachgefragt.