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Die warmen Tage laden zu ausgedehnten Radtouren oder Ausflügen mit dem lieben Drahtesel ein. Wer dabei sein Fahrrad mit dem Auto transportieren möchte, z.B. im Urlaub oder für einen längeren Trip, steht oft vor einer großen Auswahl. Die Entscheidung, welcher Fahrradträger der ideale für Sie ist, hängt meist vom Fahrzeug, der Fahrradzahl und dem Nutzungsverhalten ab.

Dach-, Kupplungs- oder Heckträger – was sind die Unterschiede?

Es gibt drei grundlegend verschiedene Systeme für Fahrradträger. Sie unterscheiden sich in Montage, Komfort, Eignung für das Fahrzeug und Preis. Welches Modell das richtige ist, hängt vom Auto, den Nutzungsgewohnheiten und dem Budget ab.

Der Dachträger: Der Klassiker für Vielfahrer

Der Dachträger ist das älteste und bekannteste System. Das Fahrrad wird auf dem Autodach befestigt, entweder liegend oder stehend. Voraussetzung dafür ist eine Dachreling oder ein bereits vorhandenes Trägersystem am Fahrzeug.

Der Vorteil ist, dass das Heck frei bleibt und die Anhängerkupplung nicht benötigt wird. So kann man weiterhin einen Anhänger ziehen. Besonders für SUVs, Kombis und Vans mit Reling ist der Dachträger eine gute Lösung. Marken wie Fischer, Thule, Eufab oder VDP bieten Systeme an, die sich schnell und ohne Werkzeug montieren lassen.

Es gibt aber auch Nachteile: Das Fahrrad muss hochgehoben werden, was besonders bei schweren E-Bikes oder für kleinere Personen schwierig sein kann. Zudem erhöht sich der Luftwiderstand, was den Spritverbrauch steigert. Auch die Einfahrt in Parkhäuser kann zum Problem werden.

Ein Dachträger eignet sich besonders für:

Fahrzeuge mit Dachreling oder Grundträger Leichte Fahrräder oder sportliche Räder ohne großes Akkugewicht Fahrer, die gleichzeitig einen Anhänger ziehen möchten

Der Heckträger: Flexibel ohne Anhängerkupplung

Wer keine Anhängerkupplung hat, aber flexibel sein will, kann einen Heckklappenträger nutzen. Dieser wird mit Spanngurten und Haken an der Heckklappe befestigt. Werkzeug oder ein Umbau sind nicht nötig.

Dadurch ist der Heckträger oft die günstigste und einfachste Lösung. Für Personen, die nur selten mit dem Rad verreisen, ist er eine gute Wahl. Fischer und VDP bieten hier einfache Modelle an, die sich in wenigen Minuten montieren lassen.

Der Nachteil: Heckklappenträger sind meist weniger stabil als Kupplungsträger. Oft verdecken sie das Kennzeichen und die Beleuchtung, weshalb ein zusätzlicher Kennzeichenhalter mit Beleuchtung erforderlich ist. Die Zuladung ist häufig auf zwei Fahrräder begrenzt und der Zugang zum Kofferraum ist blockiert.

Ein Heckträger eignet sich besonders für:

Autos ohne Anhängerkupplung Gelegenheitsnutzer und Einsteiger Wer ein günstiges, unkompliziertes System sucht

Der Kupplungsträger: Beliebt bei Familien und E-Bike-Fahrern

Der Kupplungsträger, auch AHK-Träger genannt, ist derzeit das beliebteste System. Er wird einfach auf die Anhängerkupplung aufgesetzt, ist schnell montiert und sehr stabil.

Die Fahrräder stehen auf einer Plattform und werden mit Haltearmen gesichert. Viele Modelle lassen sich abklappen, sodass der Kofferraum zugänglich bleibt. Das ist besonders auf langen Reisen praktisch. Marken wie Thule, Atera, Eufab und Westfalia sind in diesem Bereich führend und bei Amazon derzeit reduziert.

Für Besitzer von E-Bikes ist der Kupplungsträger die beste Wahl. E-Bikes wiegen oft 20 bis 25 Kilogramm, was den Transport auf dem Dach oder am Heck erschwert. Spezielle Kupplungsträger können problemlos bis zu 60 Kilogramm Gesamtlast tragen.

Ein Kupplungsträger eignet sich besonders für:

Familien mit zwei oder mehr Fahrrädern E-Bike-Besitzer Wer häufig und komfortabel Fahrräder transportieren möchte Urlaubsreisende, die auch unterwegs auf den Kofferraum zugreifen wollen

Welcher Fahrradträger ist der richtige für mich?

Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht, aber klare Empfehlungen:

Sie fahren allein, machen nur gelegentlich Ausflüge und haben ein kleines Budget? Dann ist ein günstiger Heckträger von Fischer oder VDP ausreichend. Sie sparen Geld und benötigen keine Anhängerkupplung.

Sie sind mit der Familie unterwegs, haben zwei oder mehr Räder und fahren regelmäßig? Dann ist ein Kupplungsträger von Atera, Eufab oder Westfalia eine gute Investition. Er bietet mehr Stabilität und Komfort. Viele Modelle sind derzeit bei Amazon günstiger.

Sie wollen die beste Qualität und sind bereit, mehr zu bezahlen? Thule ist in vielen Tests Sieger und bietet langlebige Träger. Auch Modelle von Thule sind aktuell im Angebot, was nicht immer der Fall ist.

Sie haben ein E-Bike und fahren oft längere Strecken? Dann ist ein Kupplungsträger die beste Lösung. Achten Sie auf eine Traglast von mindestens 30 Kilogramm pro Rad und eine Abklappfunktion für den Zugang zum Kofferraum.

Worauf Sie beim Kauf eines Fahrradträgers achten sollten

Vor dem Kauf sollten Sie folgende Punkte prüfen:

Anzahl der Fahrräder: Sollen ein, zwei oder gar drei Räder transportiert werden? Die Traglast variiert je nach Modell erheblich. Fahrzeugkompatibilität: Nicht jeder Träger passt an jedes Auto – gerade bei Kupplungsträgern unbedingt die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung prüfen. Klappfunktion: Bei Kupplungsträgern sehr praktisch, aber nicht bei jedem Modell serienmäßig dabei. E-Bike-Tauglichkeit: Nicht jeder Träger ist für schwere E-Bikes ausgelegt – auf die maximale Traglast pro Rad achten. Beleuchtung und Kennzeichen: Heckträger verdecken das Nummernschild – ein zugelassenes Ersatzkennzeichensystem ist Pflicht.

Aktuelle Angebote bei Amazon: Fahrradträger jetzt günstiger

Wer sich nach dem Lesen dieses Ratgebers für ein Modell entschieden hat, findet bei Amazon derzeit eine gute Auswahl, zum Teil sogar mit reduzierten Preisen und Rabatten von bis zu 43 Prozent zur UVP auf Marken wie Thule, Atera, Eufab, Westfalia, Fischer und VDP.

Die aktuellen Angebote sind eine gute Gelegenheit, ein passendes System zum Vorteilspreis zu erwerben. Einige Angebote können dabei zeitlich begrenzt sein.

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Fazit: Am Ende zählt das richtige System – nicht der günstigste Preis

Ein Fahrradträger ist keine spontane Anschaffung – umso wichtiger ist es, das richtige System von Anfang an zu wählen. Wer seinen Fahrzeugtyp, die Fahrradzahl und das Nutzungsverhalten kennt, trifft damit eine Entscheidung, die viele Saisons hält. Egal, ob Sie zum ersten Mal einen Träger kaufen oder ein altes System ersetzen: Wer aktuell auf Schnäppchensuche geht, kann dabei sogar noch einige Euro sparen und beispielsweise im Amazon-Angebot mit Marken wie Thule, Atera, Eufab, Westfalia, Fischer und VDP ein passendes Modell finden. Prüfen Sie die Produktpreise sowie Versandbedingungen und Versandkosten der Onlineshops am besten im Vorfeld.