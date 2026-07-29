Ein Rad für viele Gelegenheiten

Ein elektrisches Faltrad ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel; es kann im Alltag ein nützlicher Partner sein. Die hohe Anpassungsfähigkeit dieser kleinen Fahrzeuge überzeugt viele Nutzer. Das Zusammenfalten benötigt nur wenige Handgriffe. Danach kann es einfach im Auto, Wohnmobil oder in der Wohnung verstaut werden. Auch in einigen Bahnen findet es Platz. Für spontane Ausflüge am Wochenende, beim Camping oder auf Reisen in Städte ist das E-Faltrad daher ideal.

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Praktisch für Reisen und Pendeln

Wer mit dem Auto beispielsweise zum Schwarzwald, zur Nordsee oder in die Berge fährt, kann das Rad einfach mitnehmen. Es wird zusammengeklappt und im Kofferraum verstaut. Am Reiseziel ist man dann nicht auf Leihräder angewiesen und kann die Umgebung selbstständig erkunden. Ähnliches gilt für Reisen mit dem Camper oder der Bahn. In zahlreichen öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Mitnahme kostenfrei gestattet. Auch bei wenig Platz lässt es sich gut unterbringen.

Geprüfte Markenräder mit hohem Rabatt

Aktuell bietet Rebike fünf verschiedene E-Falträder an. Diese stammen von bekannten Herstellern wie Bergamont, EOVOLT, Hercules und Grecos. Laut Anbieter sind alle Modelle fachmännisch wiederaufbereitet, vollständig überprüft und können sofort genutzt werden. Nachfolgend eine Übersicht der derzeitigen Angebote:

Aufbereitungsprozess und Garantie

Laut Rebike handelt es sich bei den Fahrrädern nicht um beliebige gebrauchte Modelle. Die meisten kommen aus Leasingverträgen und haben eine nachvollziehbare Historie. In einem modernen Aufbereitungszentrum in Europa werden sie über 100 einzelnen Tests unterzogen. Dabei werden Bauteile wie Bremsen, die Schaltung und die Elektronik geprüft. Auch der Motor und der Akku werden gewartet und bei Bedarf ausgetauscht. Eine abschließende Testfahrt erfolgt mit jedem Rad vor der Auslieferung. Der Anbieter gewährt zudem 2 Jahre Garantie auf Akku und Motor.

Begrenztes Angebot zur Saison

Die Saison für Fahrräder ist derzeit in vollem Gange. Das Sortiment an E-Falträdern bei dem Händler ist momentan limitiert. Interessenten, die sich ein Qualitätsrad mit einer Ersparnis von bis zu 51% sichern möchten, sollten sich daher zeitnah entscheiden. (red)

Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.