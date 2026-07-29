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Lohnt sich ein Fensterputzroboter überhaupt?

Das Fensterputzen gehört zu jenen Haushaltsaufgaben, bei denen selbst ordentliche Menschen gerne ein Auge zudrücken. Zu aufwendig, zu umständlich, zu viele Schlieren am Ende. Kein Wunder also, dass Fensterputzroboter in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen haben. Doch hält die Technik, was sie verspricht?

Die kurze Antwort lautet: kommt drauf an. Fensterputzroboter sind kein Allheilmittel – aber für viele Haushalte eine echte Erleichterung. Die Geräte haften per Unterdruck an der Scheibe, fahren sie systematisch ab und reinigen mit Mikrofaserpads, die kontinuierlich mit Reinigungsflüssigkeit benetzt werden. Das Ergebnis ist eine solide Grundreinigung, die bei regelmäßigem Einsatz die meiste Handarbeit überflüssig macht.

Für wen lohnt sich ein Fensterputzroboter wirklich?

Wer wenige kleine Standardfenster in einer Mietwohnung hat, wird vom Mehrwert eines Fensterputzroboters kaum überzeugt sein. Wer hingegen große Fensterfronten, ein Haus mit vielen Scheiben, einen Wintergarten oder schwer erreichbare Fenster hat, merkt den Unterschied nach dem ersten Einsatz.

Ein Fensterputzroboter macht besonders dann Sinn, wenn:

mehrere oder großformatige Fensterflächen regelmäßig gereinigt werden müssen schwer zugängliche Bereiche wie Oberlichter, bodentiefe Fronten oder Wintergartenverglasung vorhanden sind körperliche Einschränkungen das Fensterputzen erschweren die Zeit schlicht fehlt, um diese Aufgabe selbst zu erledigen

Einen Vorbehalt sollte man kennen: In Ecken und an Fensterrahmen kommt kein Roboter vollständig heran. Wer makellose Kanten erwartet, muss dort gelegentlich noch einmal selbst nacharbeiten. Auch bei starken Verschmutzungen – etwa Vogelkot oder eingetrocknetem Schmutz – empfiehlt sich eine kurze Vorreinigung, bevor das Gerät übernimmt. Das sind aber Einschränkungen, die bei regelmäßigem Einsatz kaum ins Gewicht fallen.

Fünf Fensterputzroboter, die sich bei Käufern besonders bewährt haben

Die folgende Auswahl umfasst Geräte, die in unabhängigen Vergleichen, Nutzerbewertungen und redaktionellen Recherchen überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Alle fünf sind bei deutschen Online-Händlern erhältlich – teils auch mit starken Rabatten deutlich unterhalb der UVP.

ECOVACS WINBOT W3 OMNI – das ausgereifte Gesamtpaket

ECOVACS ist im Bereich Fensterputzroboter einer der bekanntesten Namen auf dem Markt. Das chinesische Unternehmen entwickelt seit fast drei Jahrzehnten Haushaltsroboter und hat mit seiner WINBOT-Linie den deutschen Markt maßgeblich geprägt. Die Geräte gelten als technisch durchdacht und vergleichsweise zuverlässig.

Der WINBOT W3 OMNI ist das aktuelle Premium-Modell der Marke – und hebt sich vor allem durch das Gesamtsystem aus Gerät und Station von der Konkurrenz ab.

Auf einen Blick:

Multifunktionsstation mit automatischer Wischpad-Reinigung WIN-SLAM 4.0 Navigationssystem für strukturierte Bahnführung 8.000 Pa Saugkraft, 6 Sprühdüsen, 7 Reinigungsmodi Akkulaufzeit bis zu 130 Minuten Reinigt Fensterflächen bis 2,5 × 4 Meter Steuerung per App oder direkt an der Station

Das Gerät, Station und App greifen nahtlos ineinander – das macht die Handhabung im Alltag komfortabler als bei vielen Konkurrenten. Die Reinigungsergebnisse auf großen Flächen sind gleichmäßig; an Kanten und in Ecken bleiben wie bei allen Robotern dieser Art Abstriche.

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ECOVACS WINBOT Mini – kompakt und unkompliziert und jetzt bis 45% Rabatt zur UVP

Nicht jeder benötigt eine vollautomatische Wischstation. Der WINBOT Mini ist der günstigste Vertreter der ECOVACS-Familie – und zeigt, dass gute Technik nicht zwingend ein großes Gerät braucht.

Mit Maßen von 215 × 215 × 55 Millimetern und einem Gewicht von nur 1,3 Kilogramm ist er der kompakteste Fensterputzroboter in dieser Auswahl. Er kommt ohne Station aus, lässt sich schnell in Betrieb nehmen und ist auch für Standardfenster mit Griffen oder schmäleren Scheiben geeignet.

Auf einen Blick:

7.500 Pa Saugkraft Ultraschall-Doppeldüsen für gleichmäßige Befeuchtung WIN-SLAM Navigationssystem 9-stufiges Sicherheitssystem 4 Reinigungsmodi, auch ohne App bedienbar Gewicht: 1,3 kg

Wer einen einfachen, schnell einsatzbereiten Roboter sucht, ohne sich um Stationen und Akkus zu kümmern, liegt mit dem Mini richtig. Die Reinigungsleistung ist solide; bei sehr starken Verschmutzungen stößt er – wie viele Einsteigermodelle – früher an seine Grenzen.

Preis-Leistungs-Tipp der ECOVACS-Linie. ECOVACS WINBOT Mini Angebote bis 45% Rabatt:

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Dreame C1 Station – durchdacht, mobil, gut ausgestattet

Dreame ist vielen Verbrauchern durch seine Saugroboter bekannt. Die Marke aus China hat das Know-how aus diesem Bereich konsequent auf Fensterputzroboter übertragen – mit sichtbarem Ergebnis. Verarbeitung, App-Steuerung und Bedienkonzept werden von Käufern durchgehend positiv bewertet.

Der C1 Station fällt vor allem durch seine überdurchschnittliche Akkulaufzeit und die mobile Station auf, die unabhängig von Steckdosen in der Nähe des Fensters funktioniert.

Auf einen Blick:

5.500 Pa Saugkraft, CornerClean-Technologie Automatische Routenplanung in Z- oder N-Form Mehr als 10 Sensoren für Kanten-, Hindernis- und Vakuumerkennung Akkulaufzeit bis zu 180 Minuten – die längste in dieser Auswahl Mobile Station als Ladeeinheit, Pad-Reinigungsstation und Transportbehälter Reinigt Flächen bis 2,5 × 4 Meter

Die Pad-Pflege ist bei diesem Modell besonders unkompliziert: Alle Wischkomponenten lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Für all jene, die ein gut ausgestattetes Gerät mit mobilem Einsatz suchen und keinen Premiumpreis zahlen möchten, ist der C1 Station eine solide Wahl.

Dreame C1 Station Angebote:

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MOVA N1 – schlanke Technik, überschaulicher Preis

MOVA ist die Schwestermarke von Dreame – mit ähnlicher Entwicklungsphilosophie, aber bewusst reduzierterer Ausstattung und günstigerem Preis. Der N1 ist das bislang einzige Fensterputzroboter-Modell der noch jungen Marke und hat sich schnell als gefragte Budget-Option etabliert.

Auf einen Blick:

8.000 Pa Saugkraft Kompaktes Format: 215 × 215 × 59 Millimeter, 1,3 Kilogramm Steuerung per App und Fernbedienung Automatische Z- und N-Routenplanung Geeignet für Fensterflächen bis 2 × 3 Meter Kabelgebunden – kein Akkubetrieb im normalen Betrieb

Der N1 ist kabelgebunden, was den Aktionsradius etwas einschränkt – dafür fällt der Preis deutlich niedriger aus als bei den akkubetriebenen Konkurrenten. Wer das Fensterputzen automatisieren möchte und kein großes Budget mitbringt, findet hier einen funktionalen Einstieg.

MOVA N1 Angebote:

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HUTT S7 – weniger bekannt, gut ausgestattet

HUTT ist eine Marke aus dem Umfeld des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi – in Deutschland noch vergleichsweise wenig präsent, technisch aber durchaus auf Augenhöhe mit den bekannteren Namen. Der S7 wird von Nutzern vor allem für seine einfache Inbetriebnahme und den umfangreichen Lieferumfang gelobt.

Auf einen Blick:

5.500 Pa variable Saugkraft, 3D-Schwebepadsystem HUTTHINK 5.0: Automatische Erkennung der Oberflächenbeschaffenheit, dynamische Saugkraftanpassung HydroJet-Sprühfunktion mit 80-ml-Tank HUTT SLAM 4.0 Navigation mit Kantenerkennung Steuerung per One-Touch, Fernbedienung und App Lieferung inklusive Transportkoffer, Fernbedienung und Zubehör

Wer eine gut ausgestattete Alternative zu ECOVACS oder Dreame sucht und dabei etwas sparen möchte, findet im S7 einen funktionalen Begleiter. Die Marke ist weniger etabliert, die Technik aber solide – das spiegelt sich auch in überwiegend positiven Nutzerbewertungen wider.

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Wie sind wir auf diese Auswahl gekommen?

Fensterputzroboter gibt es inzwischen von sehr vielen Herstellern – und viele Geräte, die unter unterschiedlichen Marken angeboten werden, sind in Wirklichkeit baugleich. Das macht die Auswahl für Verbraucher schnell unübersichtlich.

Wir haben uns bei der Zusammenstellung an dem orientiert, was aktuell im Netz und unter Käufern tatsächlich gefragt ist: Welche Marken tauchen in Vergleichen und Diskussionen immer wieder auf? Welche Modelle werden von Nutzern empfohlen, die sich bereits damit beschäftigt haben? Herausgekommen ist eine Auswahl, die bewusst unterschiedliche Budgets abdeckt – ohne den Anspruch, jeden Fensterputzroboter auf dem Markt geprüft zu haben.

Bewusst haben wir auf ein hartes Ranking verzichtet. Welches Gerät passt, hängt von der Wohnsituation, den Fenstergrößen und dem eigenen Anspruch an Komfort und Automatisierung ab – das lässt sich nicht pauschal beantworten.

Fazit: Wann lohnt sich ein Fensterputzroboter?

Wer viele oder schwer zugängliche Fenster hat und das Putzen regelmäßig auf die lange Bank schiebt, wird mit einem Fensterputzroboter wahrscheinlich zufrieden sein. Wer perfekte Kanten und makellose Ecken erwartet oder nur wenige kleine Fenster hat, sollte die Anschaffung gut abwägen.

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Die fünf hier vorgestellten Geräte decken ein breites Spektrum ab – vom kompakten Einstiegsmodell ab rund 199 Euro bis zum vollautomatischen System mit Station. Alle sind aktuell im deutschen Handel erhältlich, und bei einem Teil der Geräte lohnt sich ein Preisvergleich: Gegenüber der UVP haben wir Preisnachlässe von bis zu rund 33 Prozent entdeckt.

Alle Preisangaben basieren auf der Marktrecherche zur Veröffentlichung. Aktuelle Preise und Verfügbarkeiten können abweichen.