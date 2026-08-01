Gäste vor der Tür, Wein noch warm?Dieses Lidl-Set kühlt ihn in nur 15 Minuten

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Der Abend war eigentlich schon durchgeplant: Freunde kommen auf einen Sprung vorbei, auf dem Tisch soll eine ordentliche Flasche Wein stehen. Nur steht die Flasche aus dem Vorratsschrank seit Stunden bei Zimmertemperatur, der Korkenzieher ist irgendwo zwischen den Schubladen verschwunden, und bis der Kühlschrank sie überhaupt auf Trinktemperatur gebracht hätte, klingelt es schon an der Tür. Genau in diesem Moment zeigt sich, ob ein Weinabend gemütlich wird oder zur Hektik in der Küche.

Lidl hat aktuell gleich mehrere Produkte im Sortiment, die genau an diesem Punkt ansetzen – von Zubehör-Sets mit Schnellkühler über passende Gläser bis zu den Weinen selbst.

Schneller Retter bei Spontanbesuch: vacu vin Wein-Set für 28,24 Euro

Vacu vin Wein-Set Copyright: Lidl (KI-generiert)

Genau für diesen Moment ist das vacu vin Wein Set klassisch 4teilig mit Weinkühler „Artico" gemacht: Korkenzieher, Kühler, Ausgießer und Verschluss kommen als komplettes Paket statt als Einzelkäufe.

Das Herzstück ist der Kühler: Vorgekühlt im Gefrierfach liegend, bringt er eine handwarme Flasche laut Hersteller in rund 15 Minuten auf Trinktemperatur und hält sie danach bis zu 90 Minuten kalt. Wer also erst kurz vor dem Klingeln merkt, dass der Wein zu warm ist, muss nicht mehr hektisch zum Kühlschrank rennen. Für den Tag danach sorgt der Flaschenverschluss dafür, dass angebrochene Flaschen dicht bleiben, der Weinserver verhindert Tropfen auf der Tischdecke.

Das komplette Set kostet aktuell 28,24 Euro – laut Lidl rund 21 Prozent unter dem Preis der Einzelteile. Wer die komplette Grundausstattung inklusive Schnellkühler sucht, bekommt hier ein rundes Paket für spontane Abende.

Robuste Alternative ohne Kühlfunktion: MasterPRO Edelstahl-Set für 19,99 Euro

MasterPRO Edelstahl-Set Copyright: Lidl (KI-generiert)

Ganz anders tickt das zweite Set: Das MASTERPRO Weinzubehör-Set, 5-teilig, aus Edelstahl verzichtet auf einen Kühler und setzt auf Langlebigkeit – mit Flaschenöffner, Folienschneider, Weinpumpe und zwei Silikon-Verschlüssen für bereits geöffnete Flaschen.

Wer eine handwarme Flasche kurzfristig runterkühlen möchte, findet hier also keine Lösung. Dafür kostet das Set aktuell nur 19,99 Euro statt 49,99 Euro – ein Rabatt von rund 60 Prozent – und wirkt durch die Edelstahl-Optik hochwertiger, auch als Geschenk. Wer den Kühl-Aspekt aus dem ersten Set nicht braucht, sondern robustes Zubehör sucht, ist hier besser aufgehoben.

Dünnwandig für den vollen Geschmack: Silvercrest Weingläser für 11,99 Euro

Silvercrest Weingläser Copyright: Lidl (KI-generiert)

Mundgeblasen und auffällig dünnwandig: So beschreibt Lidl die SILVERCREST Premium-Weingläser aus Kristallglas, deren schlanke Form Aromen besser zur Geltung bringen soll – je nach Variante passend zu unterschiedlichen Weinsorten.

11,99 Euro kosten die Gläser – wer lieber ein Allround-Glas möchte, findet auch passende Wassergläser aus derselben Serie. Nach dem ganzen Kühl- und Servieraufwand wäre es fast schade, den Wein am Ende aus dem erstbesten Trinkgefäß zu trinken – genau da setzen diese Gläser an.

Fruchtig-frischer Absacker: Sileni Sauvignon Blanc für 9,99 Euro

Sileni Sauvignon Blanc Copyright: Lidl (KI-generiert)

Maracuja, Mango, ein Hauch Zitrus: Der Sileni Cellar Selection Sauvignon Blanc Marlborough trocken aus Neuseeland bringt genau die fruchtige Frische, die viele mit einem gut gekühlten Weißwein verbinden. Serviert wird er bei 8 bis 10 Grad – ungefähr die Temperatur, die auch der Schnellkühler aus dem vacu vin-Set erreichen soll.

Die 0,75-Liter-Flasche kostet 9,99 Euro und passt laut Lidl besonders gut zu leichten Gerichten wie Risotto, Suppen oder Käse – eher etwas für den entspannten Feierabend als für ein schweres Essen.

Würziger Grieche zum kleinen Preis: Nemea Agiorgitiko für 6,99 Euro

Nemea Agiorgitiko Copyright: Lidl (KI-generiert)

Wer lieber zu einem kräftigeren Rotwein greift, findet mit dem Nemea Agiorgitiko POP lieblich eine deutlich günstigere Alternative: Kirsch- und Pflaumenaromen, würzige Nuancen, samtige Struktur – passend zu dunklem Fleisch, Lamm oder mediterranen Gerichten.

Mit 6,99 Euro pro Flasche ist der Nemea der günstigste Artikel im gesamten Angebot – deutlich unter dem Preis des Weißweins oben.

Für wen lohnt sich das Wein-Sortiment?

Am Ende klingelt es tatsächlich, und die Flasche steht nicht mehr lauwarm im Regal, sondern kühl und trinkbereit auf dem Tisch – der Moment, um den es beim spontanen Weinabend die ganze Zeit ging, ist gerettet. Auffällig günstig ist dabei vor allem der Rotwein aus Griechenland: Eine ganze Flasche Nemea Agiorgitiko kostet weniger als eines der Weingläser daneben (11,99 Euro). Wer regelmäßig spontanen Besuch bekommt, sollte zum vacu vin-Set mit Schnellkühler greifen – alles andere lässt sich bei Bedarf einzeln nachkaufen.