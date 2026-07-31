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Garmin erweitert sein Sortiment an Wearables um ein neues Modell in einer wachsenden Produktkategorie: Fitnesstracker ohne Display. Das Gerät mit dem Namen Cirqa wurde am 24. Juli 2026 vorgestellt und ist für 199,99 Euro bei Otto erhältlich. Damit folgt Garmin einem Trend, den bereits Hersteller wie Whoop, Amazfit, Polar und Google mit dem Fitbit Air etabliert haben.

Funktionsweise von Fitnesstrackern ohne Display

Fitnesstracker ohne Display verzichten auf einen Bildschirm am Handgelenk. Stattdessen werden alle erfassten Daten in einer zugehörigen Smartphone-App dargestellt und analysiert. Dieser Verzicht bietet technische Vorteile: Das Gehäuse ist kleiner und leichter, der Stromverbrauch wird reduziert und die Akkulaufzeit verlängert sich. Für den Cirqa gibt der Hersteller eine Laufzeit von bis zu zehn Tagen an, was die vieler Smartwatches mit Display übertrifft.

In der Praxis bedeutet dies für Nutzer, dass das Gerät seltener geladen werden muss, weniger Ablenkung durch Benachrichtigungen entsteht und es im Alltag unauffälliger ist.

Technische Ausstattung und Sensorik des Cirqa

Der Cirqa erfasst eine Vielzahl von Gesundheits- und Fitnessdaten. Dazu gehören die von Garmin bekannte Body-Battery-Funktion zur Messung der Energiereserven, der Stresslevel, die Herzfrequenzvariabilität (HFV) und der geschätzte VO2max-Wert, der als Indikator für die aerobe Leistungsfähigkeit dient. In der Garmin-Connect-App werden diese Daten zu einer Gesamteinschätzung des Trainingszustands zusammengefasst.

Zusätzlich bietet das Gerät eine Schlafanalyse mit einem sogenannten Sleep Score, der Informationen über Schlafphasen und -qualität liefert. Ein integrierter Schlafcoach gibt darauf basierend individuelle Empfehlungen zum Biorhythmus. Funktionen zur Frauengesundheit, wie die Zyklusverfolgung, sind ebenfalls im Funktionsumfang enthalten.

Die Aktivitätserkennung erfolgt automatisiert für mehr als 80 Sportarten, darunter Laufen, Gehen, Radfahren und Yoga. Bevorzugte Aktivitäten können zudem über eine Taste am Gehäuse manuell gestartet werden. Der Cirqa verfügt über kein eigenes GPS-Modul; für die Aufzeichnung von Strecken nutzt das Gerät via Bluetooth das GPS des verbundenen Smartphones. Die Kopplung ist sowohl über Bluetooth als auch ANT+ mit Android- und iOS-Geräten möglich.

Design, Farben und verfügbare Größen

Das Armband des Cirqa ist in den Farben Schwarz, French Gray, Malve und Kapitänsblau verfügbar. Garmin bietet darüber hinaus separate Wechselarmbänder in weiteren Farben sowie eine Variante für den Oberarm an. Das Gerät ist in zwei Größen erhältlich: S–M für Handgelenkumfänge von 120 bis 200 Millimetern und L–XL für 145 bis 240 Millimeter.

Positionierung im Wettbewerbsumfeld

Der Markt für Wearables ohne Display ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Einige Anbieter wie Whoop nutzen ein Abonnementmodell, bei dem für den vollen Funktionsumfang eine monatliche Gebühr anfällt. Garmin wählt für den Cirqa einen anderen Ansatz und verzichtet auf ein solches Abonnement. Alle Funktionen sind nach dem einmaligen Kauf verfügbar. Dies könnte für Verbraucher bei der Betrachtung der langfristigen Gesamtkosten ein entscheidender Faktor sein.

Mit einem Preis von 199,99 Euro positioniert sich der Cirqa im oberen Mittelfeld seiner Produktkategorie. Er ist damit teurer als einfache Fitnessarmbänder, aber günstiger als viele Smartwatches mit vollem Funktionsumfang und Display.

Zielgruppe für den Garmin Cirqa

Tracker ohne Display sind für eine spezifische Zielgruppe konzipiert: Personen, die ihre Gesundheits- und Trainingsdaten durchgehend aufzeichnen möchten, ohne ein zusätzliches Display im Alltag zu verwenden. Dies kann für Nutzer relevant sein, die ihre Bildschirmzeit reduzieren oder ein unauffälliges und leichtes Gerät für Sport oder Schlaf bevorzugen. Anwender, die bereits mit Garmin-Geräten und der Connect-App vertraut sind, können den Cirqa nahtlos nutzen, da er auf die gleiche Software-Infrastruktur zurückgreift.

Verfügbarkeit und Bezugsquelle

Der Garmin Cirqa ist beispielsweise über den Online-Händler Otto erhältlich. Der Preis beträgt 199,99 Euro. Der Anbieter gewährt die im Handel üblichen Leistungen wie Rückgaberecht und Kundenservice.