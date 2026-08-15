Die warme Jahreszeit ist in vollem Gange und der Rasen wächst. Im OTTO Garten- und Baumarkt-Sale gibt es derzeit Makita Rasenmäher und Akku-Rasentrimmer um bis zu 25% reduziert. Wer seinen Garten jetzt und in Zukunft perfekt auf Vordermann bringen möchte, sollte sich die folgenden Top-Angebote ansehen.

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OTTO Garte-Sale: Makita-Rasenmäher mit bis zu 25% Rabatt

Akku-Rasenmäher und Akku-Rasentrimmer von Makita sind mit bis zu 25% Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung – bei hochwertigen Geräten, die oft mehrere Hundert Euro kosten, ist das mitunter eine deutliche Ersparnis.

Der Kauf lohnt sich jetzt, da der Frühling die Hauptsaison für die Gartenarbeit ist. Wer jetzt kauft, hat das neue Gerät rechtzeitig parat. Solche Rabattaktionen sind in der Regel nicht dauerhaft verfügbar. Wer wartet, zahlt später möglicherweise mehr.

OTTO bietet nicht nur gute Preise, sondern auch Serviceleistungen wie verschiedene Bezahloptionen und eine einfache Rückgabe. Die Produktverfügbarkeit ist zuverlässig. Für Kunden, die lieber online einkaufen, ist OTTO eine bekannte Anlaufstelle.

Angebote von Makita im Überblick: Das gibt es jetzt bei OTTO

Hier sind einige der aktuellen Makita-Angebote aus dem OTTO Garten- und Baumarkt-Sale. Die Auswahl reicht vom Einsteiger-Modell bis zum leistungsstarken Rasenmäher für verschiedene Gartengrößen. Hier ist eine Auswahl:

-15 % Rabatt auf Makita Akkurasenmäher DLM330Z

Einstieg ins Makita-18V-LXT-System – kompakter Akku-Rasenmäher, perfekt für kleine Gärten, bei denen Wendigkeit und geringes Gewicht entscheidend sind 33 cm Schnittbreite und ein 30-Liter-Grasfangkorb – handlicher, leichtgewichtiger Aufbau mit klappbarem Holm für platzsparendes Verstauen in der Garage oder im Keller Solo-Version für alle LXT-Nutzer – wer bereits Makita-18V-Akkus besitzt, kann sofort loslegen, ohne zusätzliche Kosten für Akku und Ladegerät; ideal als Zweit- oder Einsteigergerät

Makita Akkurasenmäher DLM382Z

Kraftvolles 2x18V-LXT-Akkusystem – zwei 18V-Akkus werden parallel in separate Halterungen eingeschoben, kompatibel mit dem gesamten Makita-LXT-Ökosystem; ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen bis 560 m² 38 cm Schnittbreite, zentrale Schnitthöhenverstellung (2–7,5 cm) und ein 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige – plus höhenverstellbarer, faltbarer Holm für komfortables Arbeiten und platzsparendes Verstauen Leiser Betrieb mit nur 91 dB und einem Gewicht von lediglich 16,9 kg – dazu ein integrierter Tragegriff für bequemen Transport

-17 % Rabatt auf Makita Akkurasenmäher DLM463Z

Großzügige 46 cm Schnittbreite mit bürstenlosen Brushless-Motor – ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen, die du schnell und effizient in einem Zug mähst Mulchfunktion inklusive Mulchkeil im Lieferumfang – das Schnittgut wird direkt zerkleinert und als natürlicher Dünger auf dem Rasen verteilt; spart Zeit und schont die Umwelt 36V-Leistung (2x18V LXT) – zwei Akkus liefern Profi-Power ohne Kabel und Abgase, kombinierbar mit allen vorhandenen Makita-LXT-Akkus; Solo-Version für maximale Flexibilität im System

Makita Akku-Rasentrimmer DUR181RF

Rundum-Sorglos-Paket: Der DUR181RF wird inklusive 18V-Akku und Schnellladegerät geliefert – sofort einsatzbereit, kein zusätzliches Zubehör nötig 26 cm Arbeitsbreite mit Fadenantrieb – ideal für präzises Trimmen entlang von Beeten, Zäunen und Mauern, wo der Rasenmäher nicht mehr hinkommt; kompatibel mit dem Makita-18V-LXT-System Bürstenloser Brushless-Motor für maximale Effizienz, längere Akkulaufzeit und deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Motorkonzepten

Makita – Qualität für den Garten

Die Marke Makita ist bei Gartengeräten bekannt. Das japanische Unternehmen wurde 1915 gegründet und stellt Werkzeuge und Gartengeräte für den professionellen und privaten Gebrauch her. Makita-Geräte sind für ihre Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Leistung bekannt. Diese Eigenschaften sind bei Gartengeräten wichtig, die regelmäßig genutzt werden.

Ein Vorteil der Marke ist das 18V-LXT-Akkusystem. Es ist mit vielen Geräten kompatibel. Wer bereits einen Makita-Akku hat, kann ihn für andere Geräte der LXT-Serie verwenden, zum Beispiel für einen Akku-Rasenmäher oder einen Rasentrimmer. Das spart Kosten. Viele Modelle nutzen zudem bürstenlose Motoren, die als effizienter und langlebiger gelten.

Für die Gartenarbeit bedeutet das, ein zuverlässiges, leises und abgasfreies Gerät zu haben. Es arbeitet leise, was auch für die Nachbarn angenehm ist.

Einschätzung der Redaktion zu den Rasenmäher-Angeboten

Die Redaktion bewertet Angebote kritisch und fair. Makita zählt zu den führenden Marken für Gartengeräte, und Rabatte von bis zu 25% auf diese Modelle sind nicht alltäglich. Die Aktion lohnt sich sowohl für Einsteiger, die auf Akku-Geräte umsteigen, als auch für erfahrene Gärtner, die ihre Ausrüstung erneuern möchten. Der OTTO Sale bietet hierfür eine gute Gelegenheit. Unsere Einschätzung: Eine klare Empfehlung, solange die Produkte verfügbar sind.

Fazit: Makita-Angebote bei OTTO sind eine gute Gelegenheit

Wer jetzt handelt, kann sich hochwertige Makita-Gartengeräte zu einem guten Preis sichern. Es geht nicht nur um die Ersparnis, sondern auch darum, mit passendem Werkzeug in die Gartensaison zu starten.

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Egal, ob Sie erstmals einen leisen und wartungsarmen Akku-Rasenmäher nutzen oder Ihr Makita-LXT-System um einen leistungsstarken Rasentrimmer ergänzen – der OTTO Sale bietet eine gute Auswahl zu attraktiven Preisen. Entdecken Sie jetzt den Makita Rasenmäher Sale bei OTTO und sparen Sie bis zu 25%!

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.