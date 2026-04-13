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Der Salomon XT‑6 ist in den letzten Jahren vom reinen Trailrunning-Schuh zu einem festen Bestandteil im Alltag vieler Sneaker-Fans geworden. Genau in dieses Spannungsfeld aus Outdoor-Ästhetik und Streetwear-Tauglichkeit stößt nun auch New Balance mit dem ABZORB 1890 vor. Der Schuh erinnert optisch an Modelle wie den Salomon XT‑6, geht aber in wichtigen Details seinen eigenen Weg.

Warum der ABZORB 1890 an den Salomon XT‑6 erinnert

Die Ähnlichkeit liegt vor allem in der Designsprache. Beide Modelle bedienen einen technischen Look, der sich an Outdoor- und Performance-Schuhen orientiert und gerade deshalb im Alltag auffällt. Der ABZORB 1890 wird von New Balance als vielseitiger Sneaker beschrieben, der durch seine Dämpfung auf ganztägigen Komfort ausgelegt ist. Auf der offiziellen Produktseite nennt New Balance eine ABZORB-Mittelsohle, die Stoßkräfte über Dämpfung und Kompressionswiderstand abfedern soll, sowie eine ABZORB SBS Fersendämpfung für zusätzliche Stabilität und Komfort. Außerdem wird ein synthetisches Obermaterial angegeben, und es wird darauf hingewiesen, dass der Artikel Rindsleder enthält. Das Modell wird als Unisex geführt und kostet dort 170,00 Euro.

Der Salomon XT‑6 ist ebenfalls klar technisch geprägt und wird häufig genau wegen dieser „Trail trifft City“-Optik getragen. Das erklärt, warum viele beim ersten Blick auf den ABZORB 1890 an den XT‑6 denken, selbst wenn beide Marken unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

Beliebtheit von Salomon: Warum der XT‑6 so präsent ist

Beim XT‑6 ist der Reiz nicht nur die Optik, sondern auch das Gesamtkonzept. Der Schuh stammt aus dem Trailrunning-Bereich, wird heute aber stark als Lifestyle-Sneaker wahrgenommen. Medien haben dieses Phänomen wiederholt aufgegriffen und beschrieben, dass der XT‑6 im Stadtbild auffällig häufig zu sehen ist. Diese breite Sichtbarkeit hat dazu geführt, dass sich der XT‑6 für viele zu einer Art Referenzmodell für den aktuellen „Gorpcore“- und Tech-Sneaker-Trend entwickelt hat.

Zipper, Schnellzug, „Schlupfschuh“-Feeling: Was man sauber trennen muss

Beim Salomon XT‑6 ist belegt, dass Salomon ein Quicklace-System nutzt und dass überschüssige Schnur in einer sogenannten Lace Pocket an der Zunge verstaut werden kann. Das sorgt im Alltag für ein sehr schnelles An- und Ausziehen, weil nicht jedes Mal neu gebunden werden muss und keine losen Enden herumhängen.

Beim New Balance ABZORB 1890 hingegen beschreibt New Balance auf der offiziellen Produktseite ausdrücklich einen traditionellen Schnürverschluss. Ein Zipper- oder Toggle-System wird dort nicht genannt. Wenn es also darum geht, das „Schlupfschuh-Argument“ über ein Schnellzugsystem zu erklären, dann passt das als belegbarer Punkt vor allem zum XT‑6 beziehungsweise zu Schuhen mit solchen Verschlüssen, nicht aber zum ABZORB 1890 auf Basis der offiziellen Produktinfos.

Ob New Balance hier in der Produktbeschreibung etwas vergessen hat ist fraglich, wo das Schnellzugsystem ein sehr starkes Kaufargument ist. Auf den Bildern sieht es deutlich nach einem Zipper- oder Toggle-System aus.

Warum Schlupfschuhe und schnelle Verschlüsse im Alltag so attraktiv sind

Schlupfschuhe sind beliebt, weil sie Routine vereinfachen. Wer morgens schnell raus muss, häufig zwischen drinnen und draußen wechselt oder auf Reisen unkompliziert unterwegs sein will, schätzt jede Lösung, die ohne langes Schnüren auskommt. Ein weiterer Punkt ist die Konsistenz: Ein Schnellzugsystem kann den Sitz schnell reproduzierbar einstellen. Dazu kommt der Sicherheitsaspekt, dass weniger lose Schlaufen das Risiko reduziert, irgendwo hängen zu bleiben.

Genau deshalb wirken Modelle, die das Anziehen beschleunigen, oft „alltagstauglicher“ als klassische Schnürer, selbst wenn beide auf den ersten Blick ähnlich aussehen.

Für wen der New Balance ABZORB 1890 besonders geeignet sein kann

Wenn Sie den Trail-inspirierten Look mögen, aber einen Schuh suchen, der laut Herstellerbeschreibung vor allem auf Komfort über Dämpfung im Alltag ausgelegt ist, ist der ABZORB 1890 eine naheliegende Option. Er richtet sich an Menschen, die viele Stunden am Stück auf den Beinen sind und ein Modell wollen, das technisch aussieht, aber als Lifestyle-Sneaker gedacht ist.

Wenn Sie dagegen den XT‑6 vor allem wegen des schnellen Handlings mit Quicklace schätzen und ein „fast wie Schlupfschuh“-Gefühl suchen, ist das eher ein Argument für ein Modell mit Schnellzugsystem, weil dieser Vorteil beim ABZORB 1890 auf der offiziellen Produktseite nicht als Feature beschrieben wird.