Giant-Aktion bei Rebike: Hochwertige E-Bikes jetzt deutlich unter Neupreis

Wer auf ein günstiges, hochwertiges E-Bike gewartet hat, hat jetzt besonderes Glück. Bei Rebike läuft eine große Aktion mit rund 120 generalüberholten E-Bikes der Marke Giant. Die Rabatte auf den Originalpreis betragen bis zu 62 Prozent. Das ist eine echte Gelegenheit, um Bikes der weltweit beliebten Top-Marke deutlich günstiger zu bekommen.

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Giant: Der weltgrößte Hersteller von Fahrrädern

Ein kurzer Blick auf die Marke zeigt, warum diese Aktion so besonders ist. Das Motto des Unternehmens aus Taiwan lautet „Ride Life. Ride Giant“. Giant ist nicht nur irgendein Fahrradhersteller, sondern der größte weltweit. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und eigenen Werken ist Giant eine führende Marke im Radsport und für Alltagsräder geworden.

Was macht Giant anders? Die Marke entwickelt wichtige Teile selbst. Dazu gehören die eigenen SyncDrive-Motoren, die zusammen mit Yamaha entwickelt wurden. Das sorgt für ein sehr natürliches Fahrgefühl. Seit 2004 gibt es zudem die Maestro Suspension Technologie. Bei vollgefederten Modellen sorgt sie für eine sehr gute Federung ohne Energieverlust beim Treten.

Das Angebot reicht vom bequemen City-E-Bike für den Weg zur Arbeit bis zum vollgefederten E-Mountainbike für anspruchsvolle Strecken. Man merkt, dass Giant das Fahrrad als Ganzes betrachtet.

Was bedeutet Rebike und „refurbished“?

Rebike ist die führende deutsche Plattform für geprüfte, gebrauchte E-Bikes von Top-Marken. Jedes Fahrrad wird professionell generalüberholt. Techniker prüfen alle Teile, tauschen defekte Komponenten aus und reinigen das Rad gründlich. So wird eine hohe Qualität ohne böse Überraschungen sichergestellt.

Die Vorteile für Käufer liegen auf der Hand:

Bis zu 62% günstiger als neu – du bekommst ein Bike für Tausende Euro weniger als im Fachhandel 2 Jahre Garantie auf Akku & Motor – auch beim Gebraucht-Kauf bist du abgesichert 100% geprüft & gewartet – kein Kauf auf gut Glück Volle Transparenz – Kilometerstand, Baujahr und Zustand sind bei jedem Bike angegeben Finanzierung möglich – so wird der Traum vom Giant auch in Raten erschwinglich BusinessBike-Option – viele Modelle sind über den Arbeitgeber leasebar

Auch der Umweltaspekt ist wichtig. Der Kauf eines generalüberholten E-Bikes schont Ressourcen. Es wird kein neues Material verbraucht und das Rad erhält ein zweites Leben.

Diese Angebote gibt es im Giant-Outlet bei Rebike

Mehr als 110 generalüberholte Giant E-Bikes sind derzeit im Angebot. Die Auswahl ist groß und umfasst Modelle der Baujahre 2021 bis 2025. Es gibt sie mit Motoren von Bosch, Yamaha oder dem Giant SyncDrive-System und Akkus von unter 500 Wh bis über 750 Wh. Hier ist ein Überblick der Kategorien:

Trekking-E-Bikes: Alleskönner für Alltag und Touren

Die Modelle der Giant Explore E+-Reihe gehören zu den beliebtesten Trekking-Bikes. Sie sind bequem, vielseitig und alltagstauglich ausgestattet. Im Sortiment findet sich auch das Giant DailyTour E+ mit tiefem Einstieg für bequemes Auf- und Absteigen. Das Giant Fathom E+ ist eine sportliche Mischung aus Trekking- und Trail-Bike.

City-E-Bikes: Praktische Helfer für die Stadt

Für die Stadt bietet Rebike zum Beispiel das Giant Allure E+ an. Es ist ein elegantes City-E-Bike mit tiefem Einstieg, das sich leicht handhaben lässt. Mit seinem sanften Antrieb ist es ein idealer Begleiter für den täglichen Weg zur Arbeit.

SUV-E-Bikes: Für Straße und Gelände

Modelle wie das Giant Stance E+EX und der Giant Stance E+ Pro sind wie SUVs unter den E-Bikes. Sie haben breitere Reifen und sind robuster. Damit eignen sie sich für schlechte Straßen und unbefestigte Waldwege. Bei Rebike gibt es diese beliebten Räder mit Rabatten von teilweise über 45 %.

E-Mountainbikes: Für Fans von anspruchsvollen Wegen

Für Mountainbike-Fahrer ist die Giant Trance X E+-Serie interessant. Diese vollgefederten Räder, teils aus Carbon, bieten eine hohe Leistung zu einem guten Preis. Sie sind ideal für schmale Wege, sogenannte Singletrails. Auch Hardtails, die leichter und direkter sind, finden sich im Angebot.

Giant-Fahrräder ohne Motor

Auch wer kein E-Bike sucht, kann fündig werden. Im Giant-Outlet von Rebike gibt es auch klassische Fahrräder. Dazu zählt das Carbon-Rennrad Giant Propel Advanced für Sportler, das über 35 % günstiger angeboten wird.

E-Bikes: Darum steigen immer mehr Menschen um

E-Bikes sind sehr beliebt. In Deutschland werden jährlich über zwei Millionen Stück verkauft, und die Zahl steigt. Der Grund ist einfach: Der Elektromotor macht das Radfahren im Alltag leichter. Steigungen sind kein Problem mehr und man kommt entspannter ans Ziel. Trotzdem bleibt man in Bewegung, denn das E-Bike unterstützt nur beim Treten.

Für Pendler bedeutet das weniger Stau und günstigere Fahrten. Für Freizeitradler heißt es mehr Reichweite für längere Touren. Giant bietet für jeden Zweck das passende Modell. Bei Rebike sind diese nun deutlich im Preis gesenkt.

Der richtige Zeitpunkt für ein Giant E-Bike

Hochwertige Giant E-Bikes, professionell aufbereitet und mit Garantie zu sehr guten Preisen – das ist die Aktion bei Rebike. Über 50.000 zufriedene Kunden bestätigen das Konzept. Beliebte Modelle sind oft schnell vergriffen, daher lohnt es sich, schnell zu sein.

Man muss kein Experte sein, um das passende Rad zu finden. Rebike hat einen praktischen Bike-Berater online. Dieser hilft bei der Auswahl nach Körpergröße, Einsatzzweck und Budget. Die Räder lassen sich auch direkt nach Körpergrößen von 158 bis 200 cm filtern. So findet jeder das richtige Fahrrad für seine Bedürfnisse.

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Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mischung aus hoher Qualität, professioneller Aufbereitung und guten Preisen macht diese Aktion zu einer seltenen Gelegenheit. Es lohnt sich, die Angebote anzusehen und das passende Rad zu finden.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.