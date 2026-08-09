Kleines Kraftwerk Top-Deals!Auf Balkonkraftwerk-Sets mit Anker-Speicher bis 40% sparen – Anker Pro 4 ebenfalls mit 25% Rabatt

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Balkonkraftwerk-Angebote: Warum sich der Kauf jetzt besonders rentiert

Steigende Strompreise bei gleichzeitig fallenden Anschaffungskosten für Solartechnik schaffen wirklich günstige Bedingungen, um sich endlich für einen Umstieg auf Solarstrom zu entscheiden. Kleines Kraftwerk hat dafür unter anderem zwei exklusive Spar-Angebote in Zusammenarbeit mit Kölner Stadt-Anzeiger geschnürt, die die private Energiewende jetzt so attraktiv wie möglich machen sollen, denn die Anschaffungskosten für die beiden leistungsstarken Balkonkraftwerk-Komplettsets fallen besonders käuferfreundlich aus!

Beide Pakete enthalten die Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro, einen Smart Meter im Wert von 99 € sowie kostenlosen Versand nach Hause. Im Lieferumfang bekommen Sie außerdem Premium-Solar-Module mit TopCon-Technologie, bifazialer Rückseite und einem Full-Black-Design.

Hinweis: Anker SOLIX 4 Pro Speicher jetzt schon mit 500 € Rabatt sichern!

Der neue Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro ist da – und wer schnell ist, profitiert vom besten Einführungspreis: Bei Kleines Kraftwerk gibt es den neuen Flaggschiff-Speicher schon für nur 1.499 Euro statt 1.999 Euro UVP. Das sind 500 Euro Ersparnis – und obendrauf gibt es den Smart Meter der zweiten Generation gratis dazu. Jetzt direkt starke 25% auf die Produktneuheit sparen und technisch vom neuesten Modell profitieren.

Angebot 1: Kleines Kraftwerk XL 2000 Wp Quattro mit Anker Solarbank 3 Pro für 1.307 €

Dieses Paket liefert maximal Leistung und einen maximalen Rabatt: 40% auf die unverbindliche Preisempfehlung sind der perfekte Einstieg in die Solarstrom-Erzeugung:

Wichtigste Highlights:

4x 500 Wp TopCon Premium-Module, bifazial, Full‑Black 2.500 Wp inklusive bifazialem Ertrag Anker Solarbank 3 E2700 Pro: 2,7 kWh Speicher Bis zu 16,12 kWh erweiterbar 4 MPPT, 3600 W PV-Eingang Integrierter Wechselrichter (bis 1200 W) Smart Meter gratis (99 €) 10 Jahre Garantie, 6000 Zyklen kostenloser Versand

Dieses Set eignet sich für Nutzerinnen und Nutzer, die einen maximalen Stromertrag anstreben und über ausreichend Platz für die vier 500-Watt-Module verfügen, beispielsweise auf einem Flachdach, an einem Gitterbalkon, einer Wand oder im Garten. Durch den bifazialen Ertrag der Rückseite kann das Set eine Gesamtleistung von 2.500 Wp erzielen.

Angebot 2: Kleines Kraftwerk 1920 Wp Quattro mit Anker Solarbank 3 Pro für 1.377 €

Das zweite Set stellt in in ähnlicher Preis- und Ausstattungsklasse eine tolle Alternative dar, die sich besonders in den mitgelieferten Solarmodulen vom anderen Set unterscheidet. Hier beträgt die Ersparnis zur UVP aktuell ebenfalls 40%.

Unterschiede zum 2000-Wp-System:

4× 480 Wp Module (statt 500 Wp) 2.400 Wp inklusive bifazialem Ertrag (statt 2.500 Wp) Maximale Effizienz durch Back-Contact-Technologie: Keine Verschattungsverluste auf der Frontseite – für höhere Energieerträge und ein optisch hochwertiges Design. Spitzenwirkungsgrad von bis zu 23,5 %: Bifaziale Bauweise mit TopCon-Technologie sorgt für bis zu 38 % mehr Ertrag gegenüber konventionellen Modulen. 30 Jahre Garantie & Langlebigkeit: PID-Resistenz und niedriger Temperaturkoeffizient sichern dauerhaft hohe Performance und maximale Investitionssicherheit.

Die weiteren Merkmale sind identisch mit dem 2000-Wp-Set: eine Anker Solarbank 3 Pro mit 2,7 kWh Speicher, ein Wechselrichter bis 1200 W, ein Smart Meter, 10 Jahre Garantie und kostenloser Versand.

Die neuen, mitgelieferten Full-Black 480Wp PV-Module setzen dank modernster Back-Contact- und TopCon-Technologie neue Maßstäbe in der Solarenergie. Durch die rückseitige Kontaktierung entfallen Verschattungsverluste auf der Modulvorderseite vollständig – das steigert nicht nur die Energieausbeute, sondern sorgt auch für ein besonders cleanes, ästhetisches Erscheinungsbild.

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 23,5 % und bifazialer Bauweise mit hochwertigem Solarglas auf der Rückseite erzielt jedes Modul bis zu 38 % mehr Energieertrag im Vergleich zu herkömmlichen Modulen. Dank PID-Resistenz, niedrigem Temperaturkoeffizienten und einer Produkt- sowie Leistungsgarantie von 30 Jahren ist die langfristige Stabilität und Investitionssicherheit gewährleistet.

Neue Funktion: Gratis-Update verwandelt Anker 3 Pro in einen Notstromspeicher

Ein kostenloses Software-Update sorgt bei Besitzern der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro für eine willkommene Überraschung: Mit der neuen App-Version 3.19.0 wird der Balkonspeicher zum echten Sicherheitsnetz für den Ernstfall. Die neue Funktion „Backup-Reserve" erlaubt es, einen frei wählbaren Teil der Akkukapazität ausschließlich für Stromausfälle zu reservieren – fällt das Netz aus, springt der Speicher automatisch ein. Wer seinen Akku bislang täglich vollständig entleert hat, um den selbst erzeugten Solarstrom maximal zu nutzen, muss künftig keine Kompromisse mehr eingehen. Darüber hinaus lässt sich per App steuern, wann überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird – ein praktischer Vorteil für alle, die von dynamischen Stromtarifen profitieren wollen.

Lohnt sich der Kauf eines Balkonkraftwerks während der Hauptsaison?

Bei strahlendem Sonnenschein auf jeden Fall, aber auch an leicht bedeckteren Tagen kann ein Balkonkraftwerk Strom erzeugen. Moderne Module, wie sie von Kleines Kraftwerk verwendet werden, arbeiten bereits bei diffusem Licht und auch bei wechselhaftem Wetter und bedecktem Himmel, denn bifaziale Module fangen auch die Diffusstrahlung auf. Die Anker Solarbank speichert zudem die erzeugte Energie zur späteren Nutzung.

Für wen eignen sich die beiden Sets von Kleines Kraftwerk?

Beide Balkonkraftwerk-Pakete richten sich an Nutzerinnen und Nutzer, die eine hochwertige und leistungsstarke Solarlösung suchen. Dank Speicher, Smart Meter und moderner Technik soll das Maximum aus der Sonnenenergie herausgeholt werden. Die Systeme sind für Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer konzipiert und können auf Balkonen, Flachdächern, an Wänden oder im Garten installiert werden, um Stromkosten zu senken und die Unabhängigkeit vom Strommarkt zu erhöhen.

Die Unterschiede zwischen den Varianten liegen in den Details. Das 2000-Wp-Set liefert mit seinen 500-Watt-Modulen eine etwas höhere Gesamtleistung und erreicht durch den bifazialen Ertrag bis zu 2.500 Wp.

Das 1920-Wp-Set liegt mit 2.400 Wp nur geringfügig darunter:

Preislich unterscheiden sich die beiden Angebote um rund 70 Euro. Die Entscheidung könnte daher sowohl von einem leichten Preisunterschied und dem Wunsch nach leicht höherer Leistung abhängen.

Fazit: Aktuelle Top-Angebote für die persönliche Energiewende nutzen

Die aktuellen Angebote von Kleines Kraftwerk zur Hauptsaison umfassen Premium-Technik, einen leistungsstarken Anker-Speicher, einen gratis Smart Meter und eine kostenlose Lieferung zu einem reduzierten Preis.

Die Pakete kombinieren Effizienz, Speicherkapazität und eine smarte Steuerung. Wer in diesem Jahr unabhängiger vom Strommarkt werden möchte, kann von den aktuellen Angeboten profitieren, die natürlich gerade dann verfügbar sind, wenn die Nachfrage nach Balkonkraftwerken saisonbedingt geringer ist.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.