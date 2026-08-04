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An warmen Tagen zieht es uns nach draußen: auf den Balkon zum Frühstück, in den Garten zur Mittagspause oder auf die Terrasse zum Feierabend. Doch ohne Sonnenschutz wird es schnell unangenehm – die Sonne blendet, die Hitze wird drückend, die Haut wird rot. Mit modernen Sonnenschirmen, Markisen, Sonnensegeln und Pavillons schaffen Sie sich komfortable Schattenplätze, an denen Sie entspannt Zeit verbringen, ohne sich unwohl zu fühlen.

Der beste Sonnenschutz: Schatten schafft Komfort

Schatten ist das A und O für angenehme Stunden draußen. Er sorgt für angenehme Temperaturen, schützt vor Blendung und macht das Sitzen deutlich gemütlicher. Ob von Bäumen oder von speziellen Sonnenschutzsystemen – wer sich beschatten lässt, genießt seinen Außenbereich viel intensiver.

Eine einfache Regel: Dunkle Farben halten mehr Wärme ab als helle, und dicke Materialien spenden besseren Schatten als dünne.

Sonnenschirme: Der flexible Klassiker für jeden Platz

Der Sonnenschirm ist der Klassiker und besticht durch Flexibilität. Ob rund, rechteckig oder mit Gelenksystem für den verwinkelten Balkon – Sonnenschirme lassen sich überall aufbauen und schnell wieder verstauen. Sie passen auf jeden Balkon und in jeden noch so kleinen Garten.

Bei der Wahl des richtigen Modells sollten Sie auf ein paar Details achten: Das Tuch sollte wasserabweisend sein und aus robusten Materialien wie 100 % Polyester oder Polyacryl bestehen – so halten die Schirme länger und schützen auch bei plötzlichen Regenschauern. Je dichter und dicker das Material, desto besser der Schattenspender. Besonders praktisch sind Ampelschirme, die sich 360 Grad drehen lassen – so folgen Sie der Sonne nicht, sondern bleiben einfach im Schatten.

Bei OTTO finden Sie aktuell eine große Auswahl, vom kompakten Balkonschirm bis zum großen Gartenschirm – viele Modelle mit deutlichen Rabatten. Achten Sie beim Kauf auf diese Qualitätsmerkmale, dann haben Sie lange Freude an Ihrem neuen Sonnenschirm.

Sonnensegel: Flächig, flexibel, modern

Wer größere Flächen beschatten möchte, ist mit einem Sonnensegel gut beraten. Das Viereck- oder Dreieckssegel spannt sich flexibel auf und lässt sich je nach Sonnenstand ausrichten. Moderne Segel bestehen aus atmungsaktiven Materialien – so staut sich die Hitze nicht.

Ein zusätzlicher Vorteil: Sonnensegel funktionieren auch als Sicht- und Windschutz. Auf dem Balkon schirmen sie störende Blicke ab, im Garten schützen sie auch vor Luftzug. Sie sind in zahlreichen Farben erhältlich und wirken dabei optisch sehr ansprechend.

Markisen: Permanenter Schutz für Terrasse und Balkon

Markisen bieten einen fest installierten Sonnenschutz und sind ideal, wenn Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon dauerhaft angenehmer gestalten möchten. Es gibt verschiedene Systeme:

Gelenkarmmarkisen sind vielseitig und lassen sich flexibel ein- und ausfahren Klemmmarkisen können auch in der Mietwohnung angebracht werden – ohne Bohren Seitenmarkisen schützen zusätzlich vor Wind und neugierigen Blicken

Das Markisentuch schafft zuverlässig Schatten und ist oft wasserabweisend – so können Sie auch bei leichten Regenschauern draußen sitzen. Ein großer Vorteil: Markisen reduzieren die Temperatur im Raum dahinter spürbar.

Pavillons: Die Lösung für große Flächen

Wer Garten und Terrassenbereich großflächig überdachen möchte, findet in Pavillons eine elegante Lösung. Diese freistehenden Konstruktionen bieten stabile, zuverlässige Beschattung und schaffen einen gemütlichen Rückzugsort. Gartenmöbel finden unter dem Dach Platz, die ganze Familie kann gemeinsam im Schatten entspannen.

Pavillons sind in verschiedenen Größen und Farbvarianten erhältlich – von klassisch beige bis modern in Anthrazit. Hochwertige Modelle halten viele Jahre und bieten zusätzlichen Schutz bei Regen.

Was beim Anbringen zu beachten ist

Bevor Sie eine Markise oder ein Sonnensegel anbringen, prüfen Sie die Hausordnung und Bauvorschriften. Was Sie selbst aufstellen und wieder mitnehmen können – wie Sonnenschirme und portable Segel – ist in der Regel problemlos zulässig. Festinstallationen wie Markisen müssen oft genehmigt werden.

Fazit: Sicher und gemütlich draußen sitzen

Sonnenschirme, Markisen, Sonnensegel und Pavillons machen Ihren Außenbereich zu einem angenehmen Wohnzimmer im Freien. Mit der richtigen Beschattung genießen Sie Balkon, Terrasse und Garten deutlich intensiver – komfortabel, ohne Hitze und ohne Blendung.

Die gute Nachricht: Bei OTTO gibt es aktuell viele hochwertige Modelle mit großzügigen Rabatten. Ob flexibler Sonnenschirm für kleine Balkone, praktisches Sonnensegel für verwinkeltes Gelände oder stabile Markise für die Terrasse – für jeden Bedarf lässt sich hier die passende Lösung finden. Gönnen Sie sich den Komfort, den Sie verdienen.

Sommer ist schön – aber noch schöner mit dem richtigen Schatten. Schauen Sie bei OTTO vorbei und finden Sie das Sonnenschutzsystem, das zu Ihrem Zuhause passt. Ihr Garten wird es danken.