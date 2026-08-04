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Die Energiewende rückt immer näher an den privaten Haushalt heran. Immer mehr Menschen interessieren sich für Balkonkraftwerke, um ihren eigenen Strom zu erzeugen und gleichzeitig die Stromrechnung zu senken. Yuma hat sich als Spezialist für diese kompakten Solaranlagen etabliert und arbeitet nun mit dem Batteriehersteller Jackery zusammen. Zwei aktuelle Systeme zeigen, welche Möglichkeiten es gibt – vom reinen Stromspeicher bis zum kompletten Balkonkraftwerk-Bundle.

Was ist Yuma und wie funktionieren Balkonkraftwerke?

Yuma ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Balkonkraftwerken spezialisiert hat. Die Systeme ermöglichen es Privatpersonen, dezentral Solarstrom zu erzeugen – insbesondere mit Solarmodulen, die auf Balkonen, Terrassen oder Dächern montiert werden. Im Gegensatz zu großen Photovoltaikanlagen benötigen Balkonkraftwerke weniger Platz und sind schneller installiert. Der erzeugte Strom wird entweder direkt verbraucht oder – sofern ein Speichersystem vorhanden ist – für später gespeichert.

Ein Balkonkraftwerk besteht aus Solarmodulen, einem Wechselrichter und optional einer Batterie. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom um, den Haushaltsgeräte nutzen können. Mit einem Stromspeicher lässt sich die Unabhängigkeit weiter erhöhen, da überschüssiger Solarstrom auch nach Sonnenuntergang genutzt werden kann.

Jackery SolarVault 3 Pro MAX + BP2500: Der hochwertige Stromspeicher

Das erste Angebot ist ein reiner Stromspeicher: die Kombination aus Jackery SolarVault 3 Pro MAX und der Erweiterungsbatterie BP2500. Dieses Bundle kostet aktuell im Summer Sale 1.349 Euro anstatt 1.749 Euro und bietet insgesamt eine Speicherkapazität von etwa 5 Kilowattstunden (kWh).

Speicherleistung und Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkapazität von rund 5 Kilowattstunden (kWh) bietet das Jackery-Bundle eine beeindruckende Speicherleistung. Für einen Haushalt bedeutet das konkret: Sie speichern überschüssigen Solarstrom, um ihn abends oder an bewölkten Tagen zu nutzen – und das zu einem Preis, der sich für viele Menschen tatsächlich lohnt. Bei 1.349 Euro für ein System mit dieser Kapazität und einer zehnjährigen Garantie erhalten Sie nicht nur Hardware, sondern auch langfristige Sicherheit in Ihre Energieversorgung. Das macht das Jackery-Bundle zu einer überzeugenden Lösung für alle, die ihre Stromkosten senken und gleichzeitig unabhängiger vom Stromnetz werden möchten.

Mobilität und Gewicht

Ein praktischer Vorteil liegt in der Mobilität des Systems. Die Jackery SolarVault 3 Pro MAX wiegt nur 26,5 Kilogramm und die Erweiterungsbatterie BP2500 lediglich 21 Kilogramm – beide sind von einer Person problemlos transportierbar. Yuma liefert die Base kostenfrei mit. Das macht das System flexibel einsetzbar: ob Sie die Batterie je nach Jahreszeit umpositionieren möchten oder bei einem Umzug mitnehmen – das Jackery-Bundle lässt sich unkompliziert handhaben, ohne dass Sie schwere Lasten wuchten müssen.

Yuma x Jackery 2000 W Balkonkraftwerk mit SolarVault 3 Pro MAX: Das komplette System

Das zweite Angebot ist ein vollständiges Balkonkraftwerk-Set: das Yuma x Jackery 2000 W Balkonkraftwerk mit SolarVault 3 Pro MAX inklusive BP2500. Der aktuelle Preis liegt bei 1.649 Euro (ursprünglicher Preis: 2.049 Euro, entspricht einer Ersparnis von etwa 400 Euro).

Solarleistung und Stromerzeugung

Das System bietet eine Gesamtsolarleistung von 2.000 Watt, realisiert durch vier bifaziale 500-Watt-Solarmodule. Diese hochwertigen Module nutzen Sonnenlicht von beiden Seiten und ermöglichen damit hervorragende Erträge. Mit dieser Leistung können Sie an sonnigen Tagen erhebliche Mengen Strom direkt erzeugen und verbrauchen.

Speicherkapazität und Notstromfunktion

Die integrierte Jackery SolarVault 3 Pro MAX mit BP2500 stellt insgesamt 5,04 kWh Speicherkapazität bereit. Das System ist modular erweiterbar – auf bis zu 15 kWh kann es erweitert werden, falls der Speicherbedarf steigt. Besonders praktisch: Mit einer Ausgangsleistung von 2.500 Watt können auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke betrieben werden. Im Falle eines Stromausfalls fungiert das System als Notstromlösung.

Sicherheit und Garantie

Das System ist mit automatischem Aerosol-Brandschutzsystem und Temperaturwächter ausgestattet – wichtig für die langfristige Sicherheit. Jackery gewährt 10 Jahre Garantie, was bei 6.000 Ladezyklen einem langfristigen Investitionsschutz entspricht. Im Lieferumfang enthalten sind zudem Base und Smart Meter kostenlos.

Yuma als Anbieter von Balkonkraftwerken

Yuma hat sich in den vergangenen Jahren als verlässlicher Partner für Balkonkraftwerk-Lösungen etabliert. Das Unternehmen bietet nicht nur Hardware, sondern auch umfassende Beratung bei der Planung und Installation. Die Zusammenarbeit mit Jackery, einem international anerkannten Hersteller von Stromspeichern und Powerstationen, zeigt, dass Yuma auf bewährte Technologie setzt. Die angebotenen Systeme sind für den deutschen Markt optimiert und entsprechen den geltenden Netzanschlussbestimmungen.

Fazit: Die richtige Wahl hängt von den Anforderungen ab

Ob Sie sich für die reine Speicherlösung oder das komplette Balkonkraftwerk entscheiden, hängt von Ihrer Situation ab. Die Jackery SolarVault 3 Pro MAX + BP2500 eignet sich für all jene, die bereits Solarmodule besitzen oder diese separat beschaffen möchten. Das Yuma x Jackery 2000 W Balkonkraftwerk ist hingegen die All-in-one-Lösung – mit 2.000 Watt Solarleistung und integriertem Speicher. Bei einem aktuellen Preis von 1.649 Euro bietet dieses Bundle ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Einstieg in die häusliche Stromerzeugung. Beide Systeme profitieren von hochwertigen Komponenten, langer Garantie und der Expertise von Yuma bei der Balkonkraftwerk-Installation.

Balkonkraftwerke sind eine praktikable Möglichkeit, um Energiekosten zu sparen. Die Systeme von Yuma und Jackery zeigen, dass es mittlerweile ausgereifte Lösungen gibt, die auch Privatpersonen ohne großen technischen Aufwand nutzen können.