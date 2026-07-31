Der Online-Händler OTTO hat im Februar eine Rabattaktion für Produkte der Marke Tonies gestartet, die sich sehen lässt. Im Rahmen des Sales sind zahlreiche Hörspielfiguren sowie Startersets zu reduzierten Preisen erhältlich. Laut Anbieter betragen die Nachlässe bis zu 35 Prozent.

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Auswahl an reduzierten Produkten

Das Angebot umfasst eine breite Auswahl an Tonies-Figuren, darunter klassische Märchen, Charaktere aus modernen Kinderserien und Geschichten. Auch Startersets, die eine Toniebox und eine erste Figur beinhalten, sind Teil der Aktion. Diese eignen sich insbesondere für Kinder, die neu in die Tonie-Welt einsteigen.

Beliebtes Audiosystem für Kinder

Tonies sind ein Audiosystem für Kinder, bei dem Hörspiele oder Lieder durch das Aufstellen einer Figur auf eine sogenannte Toniebox abgespielt werden. Das System gilt als robust und einfach in der Handhabung, weshalb es sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Produkt in Kinderzimmern entwickelt hat.

Die neue Toniebox: smarter, robuster, beliebter denn je

Die neue Toniebox bringt genau das, was Eltern und Kids sich wünschen: mehr Spaß, mehr Komfort und ein noch intuitiveres Hörerlebnis. Sie bekommen eine verbesserte Soundqualität, eine robustere Oberfläche, die jedes Abenteuer mitmacht, und eine modernere Bedienung, die Kindern noch leichter fällt. Gleichzeitig bleibt alles erhalten, was die Toniebox so beliebt macht – das kinderleichte Aufsetzen der Tonies, die wunderbaren Hörspielwelten und die perfekte Mischung aus Spielzeug und Audio-Erlebnis. Ideal für lange Autofahrten, ruhige Abende oder einfach kleine Auszeiten zwischendurch.

Hohe Nachfrage auch im Jahr 2026

Auch zum Jahresstart 2026 ist die Nachfrage nach den Hörspielfiguren erfahrungsgemäß hoch. Besonders gefragte Figuren können daher schnell vergriffen sein. (red)

Dieser Inhalt wurde mit Hilfe von KI erstellt.