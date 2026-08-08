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Deutschland ist der größte E-Bike-Markt Europas. Fast jedes zweite verkaufte Fahrrad fährt hier elektrisch – und die Auswahl an Herstellern ist entsprechend groß. Wer ein E-Bike kaufen möchte, steht schnell vor der Frage: Welcher Marke kann man vertrauen? Welche hält, was sie verspricht – nicht nur beim Kauf, sondern auch nach tausend Kilometern? Dieser Überblick stellt fünf Marken vor, die in Deutschland besonders überzeugen. Keine Geheimtipps, aber auch keine reine Verkaufsliste – sondern Hersteller, die über Qualität, Testergebnisse und Kundentreue für sich sprechen.

Cube – Marktführer mit breitem Angebot

Es gibt kaum einen Fahrradladen in Deutschland, in dessen Schaufenster nicht mindestens ein Cube-Modell steht. Das Unternehmen aus dem bayerischen Waldershof hält einen geschätzten Marktanteil von knapp 20 Prozent und hat sich damit an die absolute Spitze gearbeitet – mit starken Testergebnissen im Rücken. Stiftung Warentest und ADAC haben Cube-Modelle in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit Bestnoten in den Kategorien Trekking und Reichweite.

Wer kauft Cube? Die Marke spricht eine breite Zielgruppe an – vom Alltagspendler bis zum wochenendlichen Tourenfahrer, vom Trailfahrer bis zum gelegentlichen Freizeitradler. Cube hat für praktisch jedes Einsatzgebiet ein passendes Modell im Angebot, was die hohe Marktdurchdringung erklärt.

Warum so beliebt? Cube verbindet solide Technik, überwiegend Bosch-Antriebe und ein breites Sortiment mit Preisen, die im Vergleich zur Konkurrenz fair kalkuliert sind. Ein kleiner Wermutstropfen: Die schiere Modellvielfalt kann die Auswahl im Fachhandel und online schnell unübersichtlich machen.

KTM – Vom Motorrad zum E-Bike

KTM kennen viele zunächst als Motorradmarke. Im E-Bike-Segment ist der österreichische Hersteller in Deutschland längst eine ernsthafte Größe – und in puncto Testergebnisse sogar auf Augenhöhe mit dem Marktführer. Die Stiftung Warentest kürte ein KTM-Trekking-Modell zuletzt gemeinsam mit Kalkhoff zum Testsieger, in der Check24-Versicherungsauswertung belegt die Marke regelmäßig einen der vorderen Plätze.

Wer kauft KTM? Die Stärken liegen im Trekking- und E-MTB-Segment. Wer sportlich unterwegs ist, Wert auf robuste Verarbeitung legt und gleichzeitig nicht das Budget für eine ausgewiesene Premiummarke aufbringen möchte, wird bei KTM häufig fündig. Auch Pendler mit anspruchsvolleren Strecken – Steigungen, längere Distanzen – greifen gerne zu.

Warum so beliebt? KTM hat eine klare Qualitätsphilosophie, setzt auf verlässliche Bosch-Antriebe und verfügt über eine gut aufgestellte Händlerstruktur in Deutschland. Die Marke bewegt sich preislich etwas unterhalb der ausgewiesenen Premiumanbieter, ohne dabei nennenswerte Abstriche bei der Verarbeitung zu machen.

Kalkhoff – Spezialist für Alltag und Pendeln

Kalkhoff ist eine der ältesten Fahrradmarken Deutschlands – und eine, die sich konsequent auf das konzentriert, was sie am besten kann: alltagstaugliche, komfortable E-Bikes für Pendler und Tourenfahrer.

Das Unternehmen aus Cloppenburg gehört zur Pon Holdings-Gruppe und verbaut ausschließlich Motoren von Bosch und Shimano. Bei der Stiftung Warentest landeten Kalkhoff-Modelle zuletzt ganz oben – geteilter Testsieg im Trekking-Segment, Bestnote bei ElektroRad. Kalkhoff gehört zu den Marken, die in unabhängigen Tests regelmäßig besser abschneiden, als ihr Bekanntheitsgrad vermuten lässt.

Wer kauft Kalkhoff? Klar definiert: Pendler, Tourenfahrer und alle, die ein verlässliches Rad für den täglichen Einsatz suchen. Sportliche Extreme sucht man im Sortiment vergeblich – das ist eine bewusste Entscheidung. Lastenräder oder Falträder gibt es bei Kalkhoff nicht.

Warum so beliebt? Die Kombination aus renommierten Antriebssystemen, wartungsarmen Riemenantrieben bei vielen Modellen und hoher Fertigungsqualität schafft Vertrauen. Die Markentreue ist vergleichsweise hoch – wer einmal ein Kalkhoff fährt, kommt häufig wieder.

Riese & Müller – Premium-Anspruch aus Darmstadt

Riese & Müller ist die einzige Marke in diesem Ranking, die nicht über Stückzahlen, sondern über Umsatz und Qualitätsanspruch punktet. Das Unternehmen aus Mühltal bei Darmstadt wurde 1993 in einer Garage gegründet – von zwei Ingenieuren der TU Darmstadt.

Mit Durchschnittspreisen zwischen 4.500 und 6.000 Euro ist Riese & Müller Marktführer im deutschen Premium-E-Bike-Segment. Das Portfolio reicht von hochwertigen Touring-Rädern über vollgefederte Allrounder bis zu Lastenrädern, die in Fachkreisen als Referenz für das Segment gelten. Für sein Cargo-Modell erhielt das Unternehmen zuletzt den Eurobike Gold Award – eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche.

Wer kauft Riese & Müller? Menschen, für die ein E-Bike keine Anschaffung ist, sondern eine Investition. Familien, die das Auto durch ein Lastenrad ersetzen wollen. Vielfahrer, die Langlebigkeit über den Preis stellen. Die Zielgruppe ist klar abgegrenzt – und loyal.

Warum so beliebt? Die Weiterempfehlungsrate gehört laut Branchenbeobachtern zu den höchsten im gesamten Markt. Wer einmal in ein Riese & Müller investiert hat, kehrt selten zu einer günstigeren Alternative zurück. Der einzige offensichtliche Nachteil ist der Preis – ein Einstieg ist kaum unter 4.000 Euro möglich.

Specialized – Eigene Technik, treue Käufer

Specialized kommt aus Kalifornien, hat sich in Deutschland aber als Premiummarke mit treuer Fangemeinde etabliert. Was die Marke von vielen Wettbewerbern unterscheidet: Specialized entwickelt seine Antriebssysteme selbst, statt auf zugekaufte Motorlösungen zu setzen. Das sorgt für ein integriertes Gesamtsystem aus Motor, Steuerung, Rahmen und App, das in Fachmagazinen regelmäßig für sein natürliches Fahrgefühl gelobt wird.

Im Tourensegment hat Specialized zuletzt Auszeichnungen als Urban Electric Bike of the Year gewonnen. Im E-MTB-Bereich gilt die Marke als technisch führend. Die Preise beginnen bei rund 3.500 Euro und reichen bei Highend-Mountainbikes weit in den vierstelligen Bereich.

Wer kauft Specialized? Sportlich orientierte Käufer mit gehobenen Ansprüchen – ob ambitionierte Tourenfahrer, schnelle Pendler oder E-MTB-Enthusiasten. Die Käufer schätzen durchdachte Technologie und sind bereit, dafür zu zahlen.

Warum so beliebt? Specialized hat eine Anhängerschaft, die man eher von Lifestyle-Marken kennt: ausgeprägte Markenloyalität, aktive Community, klare Identität. Der Marktanteil in Deutschland ist überschaubar – die Leidenschaft der Nutzer für die Marke ist es nicht.

So haben wir ausgewählt

Wer nach dem beliebtesten E-Bike fragt, bekommt oft eine einfache Antwort: das meistverkaufte. Doch reine Stückzahlen sagen wenig darüber aus, ob ein Rad auch hält, was es verspricht. Für diesen Überblick wurden drei Kriterien kombiniert: Umsatzstärke (also wie viel Geld Käufer bereit sind, für eine Marke auszugeben), Testergebnisse renommierter Institute wie Stiftung Warentest und ADAC sowie die allgemeine Kundenzufriedenheit – gemessen an Weiterempfehlungsraten, Community-Bewertungen und Fachpresse-Urteilen. Das Ergebnis ist ein Ranking, das nicht nur Masse, sondern auch Klasse abbildet.

Lohnt sich auch ein generalüberholtes E-Bike?

E-Bikes sind eine kostspielige Anschaffung. Selbst im mittleren Segment sind Preise jenseits der 2.500 Euro keine Seltenheit, Premiummodelle kosten schnell das Doppelte oder Dreifache. Wer die Qualität einer etablierten Marke schätzt, aber nicht den vollen Neupreis aufbringen möchte oder kann, sollte den Markt für Refurbished-E-Bikes in Betracht ziehen.

Anbieter wie Rebike haben sich auf generalüberholte Elektrofahrräder spezialisiert: Gebrauchte Räder werden technisch geprüft, instandgesetzt und mit Garantie weiterverkauft. Das kann bedeuten, ein Modell einer etablierten Marke zu einem deutlich günstigeren Preis zu bekommen – oft 30 bis 50 Prozent unter dem ursprünglichen Neupreis.

Worauf sollte man beim Kauf achten?

Akku-Zustand: Das teuerste Verschleißteil beim E-Bike ist der Akku. Seriöse Anbieter geben Auskunft über Ladezyklen und Restkapazität. Garantie: Gute Refurbished-Händler bieten mindestens 12 Monate Garantie auf das überholte Rad. Servicenetz: Auch für gebrauchte Räder sollte ein Fachhandel in der Nähe erreichbar sein.

Wer sich die Zeit nimmt, das Angebot sorgfältig zu prüfen, kann bei einem generalüberholten E-Bike einer Topmarke erheblich sparen – ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Hinweis zur Methodik: Die Reihenfolge in diesem Ranking basiert auf einer Kombination aus Umsatzstärke, Testergebnissen (u. a. Stiftung Warentest, ADAC, ElektroRad) und Kundenzufriedenheit. Reine Verkaufszahlen wurden bewusst nachrangig gewichtet. Exakte Marktdaten werden von den Herstellern größtenteils nicht veröffentlicht; wo nötig, wurden Branchenschätzungen auf Basis von ZIV-Marktdaten und Versicherungsauswertungen (Check24 2024) herangezogen.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.