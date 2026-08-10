Anker Solix 4 Pro: Neues Speichersystem zum Verkaufsstart im Angebot

Die neue Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro, ein in der Branche heiß erwarteter Solarspeicher, ist nun erhältlich. Zum Verkaufsstart bietet Kleines Kraftwerk, einer der führenden Händler für Balkonkraftwerke, ein Komplettpaket an, das für Hausbesitzer und Mieter in der Kölner Region eine Top-Möglichkeit zur Senkung der Stromkosten darstellen kann. Das Angebot umfasst neben der Anker-Speicher-Neuheit auch Solarmodule und Zubehör zum reduzierten Preis.

Das Angebots-Bundle: Die Komponenten im Überblick

Das Paket mit dem Namen Quattro XL 2000 Wp Balkonkraftwerk mit Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro kombiniert mehrere Hochleistungskomponenten zur privaten Stromerzeugung.

Im Paket sind folgende Teile enthalten:

4x Sunpro TopCon 500 Wp (bifazial) – modernste TopCon-Zellentechnologie, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Bifaziale Glas-Glas-Bauweise bedeutet: mehr Ertrag durch beidseitige Energieaufnahme, hoher Wirkungsgrad, bessere Schwachlichtperformance. Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro mit 5.024 Wh Speicherkapazität (LiFePO4), 4 unabhängigen MPPT-Eingängen, integriertem Wechselrichter (800 W / bis zu 2.500 W einstellbar) und IP66-Schutz. Smart Meter Gen 2 im Wert von 99 € – kostenlos dabei. Ermöglicht Echtzeit-Überwachung des Verbrauchs und 100-prozentigen Eigenverbrauch durch KI-gestützte Steuerung. 4x 3 m MC4-Verlängerungskabel im Wert von 63,60 € – ebenfalls gratis. Kostenloser Versand in Deutschland.

Angebot in Kooperation mit Kölner Stadt-Anzeiger: 34 % Rabatt auf das Quattro XL Balkonkraftwerk mit Anker Solix Solarbank 4 Pro Speicher

Der Angebotspreis beträgt 1.759 Euro anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 2.669 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 34 Prozent beziehungsweise 910 Euro.

Der Anbieter Kleines Kraftwerk stellt dieses Angebot bereit. Der Einführungspreis für den Speicher allein liegt bei 1.499 Euro (UVP 1.999 Euro). Im hier beschriebenen Paket sind zusätzlich vier Solarmodule, ein Smart Meter Gen 2 und die benötigten MC4-Kabel für einen Gesamtpreis von 1.759 Euro enthalten.

Weitere Balkonkraftwerk-Sets mit der Anker Solix Solarbank 4 Pro in unterschiedlichen Konfigurationen sind ebenfalls erhältlich:

Technische Merkmale der Anker Solix Solarbank 4 Pro

Das neue Modell stellt laut Hersteller eine technische Weiterentwicklung im Vergleich zu früheren Generationen dar. Es richtet sich sowohl an Nutzer, die ein bestehendes System aufrüsten, als auch an Neueinsteiger im Bereich der Heimspeicher.

Hohe und erweiterbare Kapazität: Die Basiseinheit verfügt über eine Speicherkapazität von 5.024 Wh (LiFePO4-Technologie, 100 % Entladetiefe). Das System ist modular konzipiert und kann mit bis zu fünf BP5000-Zusatzakkus auf eine Gesamtkapazität von bis zu 30,1 kWh erweitert werden. Diese Option ist auf der Produktseite des Anbieters verfügbar.

Flexible Solareingänge: Vier unabhängige MPPT-Eingänge (Maximum Power Point Tracking) mit je bis zu 1.250 W ermöglichen den effizienten Betrieb auch bei teilweiser Verschattung oder unterschiedlicher Ausrichtung der Solarmodule. Die Gesamt-Solareingangsleistung beträgt bis zu 5.000 W. Das im Paket enthaltene Set mit vier 500-Wp-Modulen nutzt diese Kapazität.

KI-gestützte Verbrauchsoptimierung: Eine integrierte Software analysiert das Verbrauchsverhalten im Haushalt und steuert die Lade- und Entladevorgänge, um den Eigenverbrauchsanteil des Solarstroms zu maximieren. Der mitgelieferte Smart Meter Gen 2 liefert hierfür die notwendigen Echtzeitdaten.

Integrierte Notstromfunktion: Bei einem Stromausfall schaltet das System laut Hersteller innerhalb von 10 Millisekunden auf Notstrombetrieb um (USV). Eine separate Steckdose liefert dann bis zu 2.500 W Leistung, im Bypass-Modus bis zu 3.600 W. Dies ermöglicht den Weiterbetrieb wichtiger Geräte wie Kühlschrank oder Router.

Langlebigkeit und Garantie: Der Hersteller gibt eine Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen und 15 Jahren an. Die Herstellergarantie von Anker beträgt 10 Jahre.

Amortisationsrechnung: Basierend auf einem Strompreis von 39,87 Cent pro kWh (Referenz: Statistisches Bundesamt, 1. Halbjahr 2025) und einer jährlichen Einsparung von circa 576 Euro, gibt der Anbieter eine rechnerische Amortisationszeit von etwa 2,6 Jahren an. Über einen Zeitraum von zehn Jahren könnte die Gesamtersparnis demnach rund 5.760 Euro betragen.

Weitere Angebote: Vorgängermodelle ebenfalls reduziert

Der Anbieter Kleines Kraftwerk hat auch die Vorgängermodelle Anker Solix 3 Pro und Anker Solix 2 Pro im Sortiment, die ebenfalls zu reduzierten Preisen angeboten werden.

Die Preise für Balkonkraftwerk-Sets mit einem Anker-Solix-Speicher beginnen bei circa 829 Euro, Komplettsets ohne Speicher sind ab 259 Euro erhältlich. Je nach Paket betragen die Rabatte im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung bis zu 36 Prozent. Die Modelle Solix 3 Pro und 2 Pro stellen somit eine Alternative für ein geringeres Budget dar.

Informationen zum Anbieter Kleines Kraftwerk

Kleines Kraftwerk ist einer der bekanntesten und führenden deutschen Anbieter für Balkonkraftwerke und Photovoltaik-Lösungen. Das Unternehmen vertreibt Produkte verschiedener Hersteller und bietet eigene Montagelösungen an, die in Deutschland gefertigt werden. Das Sortiment umfasst sowohl Einstiegssysteme mit 400 Watt als auch erweiterbare Systeme mit Speichern im Kilowattstunden-Bereich.

Die Angebote richten sich sowohl an Mieter als auch an Eigenheimbesitzer. Der Anbieter verweist auf über 40.000 Kundenbewertungen mit einem Durchschnitt von 4,65 von 5 möglichen Punkten.

Fazit: Ein umfassendes Paket zum Marktstart des Anker Solix 4 Pro

Das Paket für 1.759 Euro bei Kleines Kraftwerk kombiniert den neuen Speicher Anker Solix Solarbank 4 Pro mit vier Solarmodulen und Zubehör. Das Angebot ermöglicht den Einstieg in die aktuelle Generation von Heimspeichersystemen zu einem reduzierten Einführungspreis.

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Das Angebot kann für Interessenten an Solarenergie sowie für Besitzer bestehender Anlagen, die einen Speicher nachrüsten möchten, relevant sein. Der Anbieter ermöglicht die Konfiguration des Pakets ohne Halterung oder mit spezifischen Montagesystemen für verschiedene Anbringungsorte wie Flachdach, Ziegeldach, Balkon, Wand oder Garten.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.