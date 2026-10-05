Wer eine Wohnung oder ein Haus sucht, erfährt aus dem Energieausweis, wie effizient das Gebäude mit Energie umgeht. Die Farbskala reicht in Deutschland derzeit von A+ für besonders sparsame Gebäude bis H für Häuser mit sehr hohem Energiebedarf. Hinzu kommen Angaben zur Heizungsart, zum Baujahr und zu möglichen Modernisierungen. Der Ausweis ersetzt zwar keine ausführliche Prüfung der Bausubstanz, vermittelt aber einen ersten Eindruck davon, welche Heizkosten und Investitionen zu erwarten sein könnten.

Die Politik befasst sich mit dem Energieausweis, weil Gebäude einen erheblichen Teil des Endenergiebedarfs in Deutschland ausmachen und viele ältere Häuser noch mit wenig effizienten Heizungen oder unzureichender Dämmung ausgestattet sind. Käufer und Mieter sollen erkennen können, wie sich die energetische Qualität auf ihre späteren Kosten auswirkt. Eigentümer erhalten zugleich Hinweise darauf, an welchen Stellen eine Modernisierung sinnvoll sein kann. Die Europäische Union will die bisherigen nationalen Systeme deshalb stärker angleichen.

Ausweis selbst soll mehr Informationen vermitteln

Künftig ist eine Skala von A bis G vorgesehen. Klasse A soll besonders energieeffizienten Nullemissionsgebäuden vorbehalten bleiben, während G die energetisch schwächsten Gebäude des jeweiligen Landes kennzeichnet. Für Deutschland bedeutet das eine Umstellung gegenüber der bisherigen Einteilung von A+ bis H. Ein Gebäude kann dadurch später einen anderen Buchstaben erhalten, obwohl sich an seiner Heizung oder Bausubstanz nichts geändert hat. Die Überführung der europäischen Vorgaben in deutsches Recht wird für November erwartet.

Auch der Ausweis selbst soll mehr Informationen vermitteln. Neben dem Primärenergieverbrauch sollen der Endenergieverbrauch, die vor Ort erzeugte erneuerbare Energie und die Treibhausgasemissionen des Gebäudebetriebs deutlicher erkennbar werden. Das deutsche Recht verlangt bereits Modernisierungsempfehlungen und Angaben zu den Treibhausgasemissionen. Die europäische Reform erweitert diese Vorgaben und vereinheitlicht ihre Darstellung.

Gültiger Energieausweis muss nicht vorsorglich ausgetauscht werden

Ein Energieausweis kann künftig auch nach einer größeren Renovierung oder bei der Verlängerung eines Mietvertrags erforderlich werden. Gibt es bereits einen gültigen Ausweis, verlangt die Richtlinie allein wegen der Vertragsverlängerung keinen neuen. Welche Einzelheiten in Deutschland gelten, entscheidet erst die nationale Umsetzung. Für private Eigentümer richten sich die Pflichten bis dahin nach dem deutschen Gebäudeenergiegesetz.

Ein noch gültiger Energieausweis muss deshalb derzeit nicht vorsorglich ausgetauscht werden. Eigentümer sollten jedoch das Ablaufdatum prüfen und Unterlagen über Heizung, Dämmung, Fenster sowie ausgeführte Sanierungen bereithalten. Wer einen Verkauf oder eine Vermietung plant, sollte für die Erstellung des Energieausweises frühzeitig eine qualifizierte Fachperson beauftragen. Der Bedarfsausweis bewertet die baulichen und technischen Eigenschaften des Hauses. Der Verbrauchsausweis beruht auf den gemessenen Werten der vergangenen Jahre und hängt stärker vom Verhalten der Bewohner ab.

Eine schwache Effizienzklasse führt bei einem selbst genutzten Wohnhaus nach geltendem Recht nicht automatisch zu einer Sanierungspflicht. Sie kann jedoch auf höhere Energiekosten und einen absehbaren Modernisierungsbedarf hinweisen. Bei Kauf oder Finanzierung gewinnt diese Information an Gewicht, weil neben dem Preis auch die späteren Kosten für Heizung und Sanierung zählen. Der Energieausweis ersetzt keine Energieberatung, bietet aber eine belastbare erste Orientierung.

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