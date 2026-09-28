Das Leben ist ein Balanceakt. Das gilt auch bei dem Versuch, den Arbeitsalltag und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Zahlreiche Arbeitnehmer weltweit befinden laut Umfragen die Work-Life-Balance wichtiger als die Höhe des Gehalts. Und für viele Bewerber ist eine schlechte Balance zwischen Arbeit und Privatleben ein Ausschlusskriterium bei einem Jobangebot.

Ein gesundes Gleichgewicht bedeutet, genug Zeit zur Erholung zu haben. Kurzfristige Ungleichgewichte sind oft verkraftbar, aber langfristig kann das schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Was eine gute Balance ist, variiert von Person zu Person. Ein guter Arbeitgeber fördert Erholung und bietet flexible Arbeitsmöglichkeiten. Davon profitiert nicht nur der Arbeitnehmer. Denn Mitarbeiter, die körperlich und seelisch gesund sind, können den besseren Job machen. Also sind immer mehr Unternehmen darum bemüht, die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter zu fördern, und schnüren Maßnahmenpakete – die sowohl der Gesundheit als auch der flexibleren Zeitgestaltung dienen.

Flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit

So bieten zum Beispiel flexible Arbeitszeiten die Möglichkeit, Arbeit und Freizeit individuell so zu gestalten, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance erreicht wird. Während es feste Kernarbeitszeiten gibt, in denen Mitarbeiter anwesend sein müssen, bleibt darüber hinaus genügend Spielraum, um Arbeitsbeginn und -ende nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Besonders Mitarbeiter im Kontakt mit Kunden müssen zu bestimmten Zeiten verfügbar sein. Dennoch setzen Betriebe immer mehr auf flexible Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, die es ermöglichen, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen. Diese Kern- und Servicearbeitszeiten sind in der Regel vorgegeben, bieten jedoch gleichzeitig genügend Freiheit, um eine gesunde Balance zu finden.

Möglichkeit von Teilzeitarbeit

Flexibilität gewinnen Angestellte auch durch die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Wie genau diese Teilzeitbeschäftigung aussieht, wird in vielen Fällen individuell auf die Bedürfnisse jeder Person abgestimmt, so dass jeder Mitarbeiter bestenfalls maßgeschneiderte Lösungen erhält. Egal, ob es sich um zehn, 20 oder mehr Stunden pro Woche handelt: Einige Mitarbeiter entscheiden sich bewusst für weniger Stunden, um mehr Zeit für Familie, persönliche Interessen oder andere Verpflichtungen zu haben. Das bedeutet, dass sowohl die Arbeitszeit als auch das Gehalt entsprechend angepasst werden. Teilzeitarbeit bietet die Möglichkeit, Beruf und Privatleben besser in Einklang zu bringen, und sorgt so für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Auch andere moderne Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche oder unbegrenzter Urlaub zielen darauf ab, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben weiter zu verbessern, indem sie Arbeitnehmern möglichst viel Freiraum und Flexibilität bieten. Diese Modelle sind für Arbeitnehmer allerdings immer auch eine finanzielle Frage.

Ausgleich von Mehrarbeit

Der Ausgleich von Mehrarbeit – also Überstunden – wird dann fällig, wenn Mitarbeitende über ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus tätig sind. Diese zusätzlichen Stunden können entweder durch eine finanzielle Vergütung oder durch zusätzliche Freizeit ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass sie für ihre Mehrarbeit entweder extra bezahlt werden oder später Zeitguthaben abbauen können. Die genauen Regelungen zum Abbau dieser Zeitguthaben legt der Arbeitgeber individuell fest, sodass die Ausgleichsmöglichkeiten je nach Arbeitsumfeld unterschiedlich gestaltet werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Immer mehr rückt auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Mittelpunkt. Damit Mitarbeiter ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen mühelos in Einklang bringen können, bieten Betriebe zunehmend flexible Arbeitsmodelle an. Besonders wichtig wird diese Unterstützung, wenn es darum geht, nach der Elternzeit wieder in den Beruf einzusteigen. Angebote zur Kinderbetreuung können zum Beispiel den Wiedereinstieg reibungslos und entspannt gelingen lassen.

Fitness und Gesundheitsförderung

Stressabbau und Wohlbefinden spielen auch beim Gesundheitsmanagement vieler Unternehmen eine Rolle: Betriebssport oder Kooperationen mit Vereinen oder Sportstudios werden angeboten. Bewegung ist wichtig für das Wohlbefinden von Körper und Geist und besonders für jene Arbeitnehmer entscheidend, die viel stehen oder sitzen. Zusätzlich besteht in manchen Unternehmen die Option, ein Jobrad zu nutzen, was nicht nur eine umweltfreundliche, sondern auch eine gesundheitsfördernde Art ist, den Weg zur Arbeit zurückzulegen.

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