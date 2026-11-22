Am Sonntag (22. November) findet die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln statt. Um 12 Uhr geht es in der Koelnmesse los. In Zukunft soll die FC-MV immer an Totensonntag stattfinden.

Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist die Satzungsänderung. Sie greift tief in die Gremienstruktur des Vereins ein. Das Regelwerk wurde von Grund auf überarbeitet, und zwar von einer Kommission unter dem Sportrechtler Alvermann. Ihr Leitbild: „Ein FC, den jeder versteht.“ Die FC-Mitgliederversammlung 2026 gibt es hier im Liveticker: