Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Köln gegen den SV Werder Bremen gefordert. Am Samstag geht es ab 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion im Topspiel zur Sache.

Nach der 1:4-Niederlage beim VfB Stuttgart in der Vorwoche will René Wagner mit seiner Mannschaft den zweiten Ligasieg der Saison einfahren. Die Partie können Sie hier im Liveticker verfolgen: