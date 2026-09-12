Der 1. FC Köln ist am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen gefordert. Die Partie gibt es hier im Liveticker.
1. FC Köln im TickerDallinga vergibt Elfmeter, dann trifft Maina
Von Tobias Schrader
1 min
Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Köln gegen den SV Werder Bremen gefordert. Am Samstag geht es ab 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion im Topspiel zur Sache.
Nach der 1:4-Niederlage beim VfB Stuttgart in der Vorwoche will René Wagner mit seiner Mannschaft den zweiten Ligasieg der Saison einfahren. Die Partie können Sie hier im Liveticker verfolgen: