Auf der Mitgliederversammlung des 1. FC Köln kam es am Sonntag bei der Debatte über die neue Vereinssatzung zu einem Eklat. Ein Mitglied stellte sich am Rednerpult vehement gegen die geplante Neuregelung, mit der die Mitgliedschaft in extremistischen Organisationen künftig als unvereinbar mit einer FC-Mitgliedschaft erklärt und als Ausschlussgrund verankert werden soll.

Im Verlauf seines Wortbeitrags wurde deutlich, dass der Redner Positionen der AfD vertrat und die Bühne der Versammlung für entsprechende politische Ausführungen nutzen wollte. Sitzungsleiterin Dorothea Zechmann griff daraufhin ein, entzog dem Mitglied das Rederecht und ließ ihm das Mikrofon abdrehen. „Das ist eine Mitgliederversammlung und kein Parteitag“, stellte Zechmann klar.

Sicherheitsdienst bringt Mann aus dem Saal

Da der Mann das Rednerpult daraufhin nicht von sich aus verlassen wollte, wurde er letztlich vom Sicherheitsdienst aus dem Saal begleitet – begleitet von lautstarken „Nazis raus“-Rufen der anwesenden Mitglieder.

FC-Vize Jörg Alvermann erklärte nach der Veranstaltung: „Wir tun gut daran, auch andere Meinungen zuzulassen. Aber das hat Grenzen. Und die gibt es insbesondere dann, wenn gegen die Werte des 1. FC Köln verstoßen wird.“ Über die Reaktion der Mitglieder auf den Redner sei er „ein Stück weit stolz“. Alvermanns weitere Ausführungen sehen Sie oben im Video. (red)