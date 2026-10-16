Die U21 des 1. FC Köln ist nach der Niederlage im kleinen Derby wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Während die Profis zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hatten, musste sich die zweite Mannschaft der Kölner in der Regionalliga West am vergangenen Wochenende mit 1:2 gegen die Gladbacher Reserve geschlagen geben. Gegen den SV Rödinghausen setzte sich das Team von Trainer Manuel Hartmann nun mit 3:2 durch.

El Mala dreht frühen Rückstand mit Doppelpack

Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Malek El Mala. Der Bruder von FC-Profi Said El Mala war zuletzt wegen einer leichten Verletzung am Fußgelenk kurzzeitig ausgefallen und hatte im Derby bereits sein Comeback gefeiert.

Nach seiner Einwechslung für die letzten 20 Minuten stand er gegen den Tabellen-16. wieder in der Startelf – und machte direkt auf sich aufmerksam.

Dabei erwischten die Young Goats zunächst einen denkbar schlechten Start. Bereits in der ersten Minute brachte Ben Klefisch die Gäste aus Rödinghausen in Führung.

Die Kölner ließen sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. El Mala sorgte in der 17. Minute für den Ausgleich und legte nur elf Minuten später seinen zweiten Treffer nach (28.). Damit hatte die FC-Reserve die Partie noch vor der Halbzeit gedreht und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Köln erfolgreich. Etienne Borie, der bereits im Derby gegen Mönchengladbach getroffen hatte, erhöhte in der 63. Minute auf 3:1. Die vermeintlich komfortable Führung geriet in der Schlussphase allerdings noch einmal ins Wanken. Ansgar Kuhlmann verkürzte in der 88. Minute für Rödinghausen auf 2:3. Am Ende brachten die Kölner den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Mit dem Sieg verbessert sich die U21 des 1. FC Köln auf den neunten Tabellenplatz. Nach zwölf absolvierten Partien stehen 17 Punkte zu Buche. Dabei haben die Young Goats noch ein Spiel weniger bestritten als die direkte Konkurrenz. Das Nachholspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 steht noch aus. Die Schalker liegen aktuell zwei Zähler vor den Kölnern.

Für die Mannschaft von Manuel Hartmann geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen die U21 des SC Paderborn weiter.