Der 1. FC Köln leidet unter akuten Sturmsorgen. Mit Thijs Dallinga, Ragnar Ache und Imad Rondic fallen derzeit alle drei gelernten Mittelstürmer des Kaders verletzt aus. Während Dallinga wegen einer Kreuzbandverletzung wohl die gesamte Spielzeit verpasst und auch Rondic wegen Muskelproblemen pausiert, gab es am Montag am Geißbockheim immerhin einen Hoffnungsfunken: Ragnar Ache kehrte auf den Platz zurück.

Der Angreifer absolvierte Teile des Mannschaftstrainings, wenn auch stark gebremst. Mit einer Rückkehr in den Spielbetrieb wird im Laufe des Novembers gerechnet. Ache war Anfang Oktober im Testspiel gegen Viktoria Köln (2:2) für Dallinga eingewechselt worden, musste dann aber selbst angeschlagen vom Feld.

Weil kein fitter Mittelstürmer bereitsteht, sucht der FC nach Verstärkungen für den Winter. Zuletzt wurde der ehemalige Bundesliga-Profi Lukas Nmecha am Geißbockheim ins Gespräch gebracht. „Die Verletzungen sind ärgerlich für uns, wir sondieren den Markt“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler am Wochenende. Während Timo Hübers, Ellyes Skhiri und Rav van den Berg weiter im Reha-Bereich arbeiten, gab es am Montag eine gute Nachricht aus der medizinischen Abteilung: Die Untersuchung von Joel Schmied ergab, dass die Verletzung des Innenverteidigers glimpflich verlaufen ist. Eine längere Pause droht offenbar nicht. Schmied war beim 0:1 in Frankfurt umgeknickt, hatte noch versucht, den Schmerz aus dem Sprunggelenk zu laufen, musste dann aber ausgewechselt werden. (red)